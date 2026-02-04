O altă mutare neașteptată în televiziune: a demisionat de la Digi24 după 13 ani! Cu ce post TV va semna

O nouă plecare importantă are loc în peisajul media din România. Încă o jurnalistă cunoscută a decis să își încheie colaborarea cu postul de televiziune la care activa de mai mulți ani și a semnat cu un alt trust media. Este vorba despre Teodora Tompea, care părăsește Digi24 după 13 ani și face pasul către un alt trust din țară.

După 13 ani petrecuți în cadrul televiziunii de știri, Digi24, Teodora Tompea a demisionat. Potrivit informațiilor apărute în presă, aceasta urmează să facă pasul către o televiziune generalistă, mai exact către Antena 1, unde se va alătura echipei Observator, conform Paginademedia. Până în acest moment, jurnalista nu a oferit o declarație oficială și nu a putut fi contactată pentru confirmări.

Cu o experiență de aproximativ 17 ani în domeniul jurnalistic, Teodora Tompea a lucrat de-a lungul timpului în mai multe redacții importante. Și-a început cariera la Radio Nord Est din Iași, a continuat ca reporter la Europa FM și a activat și în presa locală din Arad.

S-a alăturat echipei Digi24 în anul 2012, chiar la lansarea postului, unde a fost atât prezentatoare de știri, cât și moderator al unor emisiuni de dezbatere, printre care „Scena Deschisă” și „Planeta ești tu”. Transferul său reprezintă a doua mutare importantă realizată recent de Antena 1, după venirea Denisei Rifai în trustul Intact.

Prezentatoarea a renunțat la emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D și este gata de noi proiecte în sfera profesională.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am știut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau și care au demonstrat, prin audiențe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului.

Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group și am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!’, a spus Denise Rifai.

