Reacția Kanal D după ce Denise Rifai a plecat la Antena 1: „Am adus în fața telespectatorilor...”

Kanal D a avut prima reacție după ce Denise Rifai a plecat la Antena 1, pentru un nou proiect în cariera sa profesională. Postul a confirmat că emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” se încheie definitiv, după aproape șase ani de difuzare, 228 de ediții și peste 9.000 de întrebări, devenind unul dintre cele mai cunoscute formate din grila sa.

În mesajul transmis public, Kanal D a subliniat impactul major pe care l-a avut emisiunea în rândul publicului, menționând că „40 de întrebări” a devenit un adevărat reper media. Programul a fost urmărit de milioane de telespectatori și a generat comunități mari de fani în mediul online, datorită stilului direct și întrebărilor incomode care au scos la iveală numeroase dezvăluiri.

De-a lungul timpului, multe dintre răspunsurile oferite de invitați au fost intens preluate de presă și au devenit subiecte de interes național. Reprezentanții postului de televiziune au transmis că încheierea colaborării se face într-un context firesc, odată cu trecerea prezentatoarei către un nou capitol profesional.

„Kanal D și Denise Rifai încheie colaborarea după aproape șase ani de activitate, perioadă în care «40 de întrebări» a devenit un adevărat fenomen media. Un format apreciat de milioane de telespectatori, emisiunea a ajuns pe buzele tuturor și a creat uriașe comunități de fani în online. Dezvăluirile făcute pe scaunul de la «40 de întrebări» au ținut primele pagini ale publicațiilor, iar celebrul anunț făcut de Denise Rifai în timpul emisiunii, «Urmează întrebarea roșie!», a intrat in vocabularul românilor”, au anunțat cei de la Kanal D.

Ce a spus Denise Rifai după ce a semnat cu Antena 1

Denise Rifai a transmis că decizia de a pleca de la Kanal D marchează începutul unui nou capitol profesional, în care își dorește să se reinventeze și să vină cu un format diferit. Ea a mulțumit echipei cu care a lucrat timp de aproape șase ani și publicului care a urmărit emisiunea, subliniind că experiența „40 de întrebări” a fost una definitorie pentru cariera sa.

„Industria televiziunii este mereu în mișcare, proiectele apar, se dezvoltă, ajung și la final, căpătând o viață proprie, iar drumurile noastre ca jurnaliști și oameni de televiziune ne pot îndrepta spre alte orizonturi. E ceva firesc, o trecere spre altă etapă, rămânând, în acelaşi timp, în această mare familie a profesioniştilor din media. Au fost aproape șase ani de muncă intensă, provocări și întâlniri memorabile. «40 de întrebări» a fost mai mult decât o emisiune pentru mine, a fost un spațiu al dialogului profund, al întâlnirilor revelatoare. Am adus în fața telespectatorilor personalități din diverse domenii. Plec cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună alături de această echipă minunată de la Kanal D și cu încredere în ceea ce urmează. Le mulțumesc colegilor de la Kanal D pentru toată susținerea și prietenia, aici am cunoscut profesioniști extraordinari care și-au pus amprenta asupra evoluției mele și alături de care am cunoscut un succes uriaș. Vreau să le mulțumesc cu toată inima telespectatorilor care ne-au fost alături în toți acești ani și ne-au inspirat să fim cei mai buni! Lor le datorăm succesul acestei emisiuni, pentru ei a fost creată și pentru ei am muncit cu toții cu atâta pasiune”, a spus Denise Rifai, după ce a semnat cu Antena 1.

