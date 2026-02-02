Acasă » Știri » Reacția Kanal D după ce Denise Rifai a plecat la Antena 1: „Am adus în fața telespectatorilor…”

Reacția Kanal D după ce Denise Rifai a plecat la Antena 1: „Am adus în fața telespectatorilor…”

De: Andreea Stăncescu 02/02/2026 | 21:00
Reacția Kanal D după ce Denise Rifai a plecat la Antena 1: „Am adus în fața telespectatorilor...”
Denise Rifai a semnat cu Antena 1
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Kanal D a avut prima reacție după ce Denise Rifai a plecat la Antena 1, pentru un nou proiect în cariera sa profesională. Postul a confirmat că emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” se încheie definitiv, după aproape șase ani de difuzare, 228 de ediții și peste 9.000 de întrebări, devenind unul dintre cele mai cunoscute formate din grila sa.

În mesajul transmis public, Kanal D a subliniat impactul major pe care l-a avut emisiunea în rândul publicului, menționând că „40 de întrebări” a devenit un adevărat reper media. Programul a fost urmărit de milioane de telespectatori și a generat comunități mari de fani în mediul online, datorită stilului direct și întrebărilor incomode care au scos la iveală numeroase dezvăluiri.

De-a lungul timpului, multe dintre răspunsurile oferite de invitați au fost intens preluate de presă și au devenit subiecte de interes național. Reprezentanții postului de televiziune au transmis că încheierea colaborării se face într-un context firesc, odată cu trecerea prezentatoarei către un nou capitol profesional.

„Kanal D și Denise Rifai încheie colaborarea după aproape șase ani de activitate, perioadă în care «40 de întrebări» a devenit un adevărat fenomen media. Un format apreciat de milioane de telespectatori, emisiunea a ajuns pe buzele tuturor și a creat uriașe comunități de fani în online. Dezvăluirile făcute pe scaunul de la «40 de întrebări» au ținut primele pagini ale publicațiilor, iar celebrul anunț făcut de Denise Rifai în timpul emisiunii, «Urmează întrebarea roșie!», a intrat in vocabularul românilor”, au anunțat cei de la Kanal D.

Denise Rifai a plecat de la Kanal D

Ce a spus Denise Rifai după ce a semnat cu Antena 1

Denise Rifai a transmis că decizia de a pleca de la Kanal D marchează începutul unui nou capitol profesional, în care își dorește să se reinventeze și să vină cu un format diferit. Ea a mulțumit echipei cu care a lucrat timp de aproape șase ani și publicului care a urmărit emisiunea, subliniind că experiența „40 de întrebări” a fost una definitorie pentru cariera sa.

„Industria televiziunii este mereu în mișcare, proiectele apar, se dezvoltă, ajung și la final, căpătând o viață proprie, iar drumurile noastre ca jurnaliști și oameni de televiziune ne pot îndrepta spre alte orizonturi. E ceva firesc, o trecere spre altă etapă, rămânând, în acelaşi timp, în această mare familie a profesioniştilor din media. Au fost aproape șase ani de muncă intensă, provocări și întâlniri memorabile. «40 de întrebări» a fost mai mult decât o emisiune pentru mine, a fost un spațiu al dialogului profund, al întâlnirilor revelatoare. Am adus în fața telespectatorilor personalități din diverse domenii. Plec cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună alături de această echipă minunată de la Kanal D și cu încredere în ceea ce urmează. Le mulțumesc colegilor de la Kanal D pentru toată susținerea și prietenia, aici am cunoscut profesioniști extraordinari care și-au pus amprenta asupra evoluției mele și alături de care am cunoscut un succes uriaș. Vreau să le mulțumesc cu toată inima telespectatorilor care ne-au fost alături în toți acești ani și ne-au inspirat să fim cei mai buni! Lor le datorăm succesul acestei emisiuni, pentru ei a fost creată și pentru ei am muncit cu toții cu atâta pasiune”, a spus Denise Rifai, după ce a semnat cu Antena 1.

CITEȘTE ȘI: Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!

Diana Bart a semnat cu Antena Stars! În ce emisiune va apărea începând cu 9 ianuarie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lucas Sperlea, fiul unui politician, atacat în fața unui club! Printre agresori se află și foști fotbaliști de la Poli Timișoara
Știri
Lucas Sperlea, fiul unui politician, atacat în fața unui club! Printre agresori se află și foști fotbaliști de…
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești. Cine a făcut descoperirea
Știri
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești. Cine…
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani....
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran,...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Româncă șocată de prețuri în St. Moritz, cea mai scumpă stațiune din Elveția. Cât a plătit pentru o felie de pizza
Adevarul
Româncă șocată de prețuri în St. Moritz, cea mai scumpă stațiune din Elveția....
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în...
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Mutare surprinzătoare: Denise Rifai părăsește Kanal D! La ce televiziune va avea o nouă emisiune: „A venit vremea pentru o schimbare”
Click.ro
Mutare surprinzătoare: Denise Rifai părăsește Kanal D! La ce televiziune va avea o nouă emisiune:...
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Digi 24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au...
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der Leyen îi contestă stilul de management: „Dăunează Europei”
Digi24
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der Leyen îi contestă stilul...
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
go4it.ro
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lucas Sperlea, fiul unui politician, atacat în fața unui club! Printre agresori se află și foști ...
Lucas Sperlea, fiul unui politician, atacat în fața unui club! Printre agresori se află și foști fotbaliști de la Poli Timișoara
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești. Cine ...
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești. Cine a făcut descoperirea
Trei zodii care vor avea noroc pe toate planurile, de pe 5 febuarie. Vor fi numai schimbări pozitive
Trei zodii care vor avea noroc pe toate planurile, de pe 5 febuarie. Vor fi numai schimbări pozitive
Scandal în showbiz! Alex Bodi a pus tunurile pe Dorian Popa: ”Face orice pentru bani!”
Scandal în showbiz! Alex Bodi a pus tunurile pe Dorian Popa: ”Face orice pentru bani!”
Bancul începutului de săptămână | Doctorul către pacient: „Cum ați reușit să răciți ...
Bancul începutului de săptămână | Doctorul către pacient: „Cum ați reușit să răciți așa?”
Părinții lui Mario Berinde cer despăgubiri uriașe! Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din ...
Părinții lui Mario Berinde cer despăgubiri uriașe! Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din Cenei nu au bani să plătească
Vezi toate știrile
×