Diana Bart a semnat cu Antena Stars! În ce emisiune va apărea începând cu 9 ianuarie 2026

De: Maria Roșca 06/01/2026 | 13:29
Diana Bart îi ia locul lui Dan Capatos/ sursă foto: Instagram

După 13 ani petrecuți la Prima TV, Diana Bart (44 de ani) s-a alăturat trustului Intact Media, schimbare care a atras o serie de alte schimbări profesionale. Prezentatoarea Tv a semnat cu Antena Stars și a spus ”DA” unei noi etape din viața sa. 

Cu o experiență de 22 de ani în televiziune – dintre care 13 în postura de prezentatoare la Prima TV, la început de an, Diana Bart a marcat una dintre cele mai importante schimbări profesionale din cariera sa. S-a alăturat trustului Intact și a bătut palma cu șefii de la Antena Stars.

„Anul Nou va veni cu o schimbare importantă pentru mine pe plan profesional. Deși am lucrat 13 ani la Prima TV, am simțit că acum este momentul pentru mine să fac altceva”, spune Diana Bart la finalul anului 2025.

Diana Bart: „Cred în schimbări care te scot din zoan de confort”

Diana Bart a recunoscut oficial colaborarea cu Antena Stars. Într-un mesaj de bun venit, aceasta și-a exprimat recunoștința pentru noua schimbare din viața ei și le-a promis telespectatorilor că va face istorie în trustul Intact.

Diana Bart/ sursă foto: social media

Conform declarației sale, ea va prezenta emisiunea XtraNightShow, alături de Andrei Ștefănescu. În noul proiect, Diana Bart este pregătită să le ofere telespectatorilor seri Xtra de divertisment, conversații spumoase, invitați de seamă și multă voie bună. Emisiunea urmează să fie difuzată începând cu 9 ianuarie, de vineri până duminică, de la ora 21:30.

“După 22 de ani de carieră, spun DA unei noi etape, cu emoție, curaj și un zâmbet mare. Cred în schimbări care te scot din zona de confort și te așează exact acolo unde trebuie să fii. Viața vine în capitole, fiecare m-a antrenat pentru următorul.

Închid un capitol cu recunoștință și deschid altul la Antena Stars, unde nopțile devin Xtra. Urmează Xtra Night Show: seri cu ritm, conversații faine, spontaneitate și mult fun. De abia aștept să începem!”, a spus Diana Bart.

 

Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat un cuvânt nimănui!”

Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?!

