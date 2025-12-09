Acasă » Exclusiv » Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?!

Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?!

De: Paul Hangerli 09/12/2025 | 23:00
Mutarea anului începe să prindă contur sub ochii noștri! CANCAN.RO a surprins imagini exclusive care arată că Denise Rifai ar putea face un pas imens în cariera ei: trecerea la o televiziune uriașă. A ieșit în oraș cu o prietenă, iar acolo au discutat intens despre noile schimbări care vor avea loc în viața ei. 

Bomba zilei în televiziune s-a detonat în plin cartier de lux! Denise Rifai a fost surprinsă la Osho, locul preferat pentru întâlniri discrete ale vedetelor și politicienilor. Doar că azi nu a fost deloc o întâlnire banală: a ieșit cu prietenă, care este soția lui Tavi Caragea, iar în trecut a fost secretara lui Bogdan Nicolae Buzăianu, denumit „cel mai deștept băiat din Energie” și cel care ar fi orchestrat jaful de la Hidroelectrica. (MAI MULTE DETALII AICI).  Prezentatoarea, relaxată, încrezătoare și vizibil într-o formă excelentă, părea pregătită pentru discuții serioase.

Cele două au stat aproape două ore la restaurant, timp în care au abordat mai multe subiecte, așa cum ne spun sursele noastre. Printre altele, s-a adus în discuție și o eventuală mutare a prezentatoarei la Antena 3.

Denise Rifai se pregătește pentru un pas uriaș în carieră

Pe masa vedetei TV s-au succedat pahare cu apă minerală, suc și o friptură perfect rumenită, cu sparanghel pe farfurie, semn clar că Denise nu venise pentru o simplă socializare, ci pentru o întâlnire în care trebuia să fie în cea mai bună formă. În timp ce farfuriile se goleau, discuțiile se aprindeau pe tot felul de subiecte, dar cel care a atras atenția a fost propunerea pe care a primit-o prezentatoarea de la Antena 3. Se nota pe telefoane, se făceau planuri.

Iar când conversația devenea mai intensă, Denise își apropia scaunul, dovadă că propunerea este cât se poate de serioasă. Surse apropiate negocierilor spun că Antena 3 ar fi dispusă să ofere un pachet salarial impresionant, comparabil cu cel al celor mai vizibile vedete ale postului. Rămâne întrebarea: cât va câștiga Denise Rifai? Și, mai ales, ce proiect bombă îi pregătește Mihai Gâdea?

Dacă în viața personală, Denise Rifai traversează o perioadă excelentă, relația cu Alexa pare să meargă impecabil, acum și cariera explodează în cel mai bun sens al cuvântului. După invitația publică lansată de Mihai Gâdea în direct („Oricând doriți, sunteți așteptată la Antena 3”), iată că întâlnirile discrete încep să confirme zvonurile.
Toate se aliniază pentru moderatoare: imagine puternică, notorietate imensă, succes la public, viață personală stabilă și un transfer care ar putea redefini piața media.

Denise Rifai, la șuetă cu soția lui Tavi Caragea (în trecut EX secretara lui Bogdan Nicolae Buzăianu, denumit „cel mai deștept băiat din Energie”)

Oare va accepta Denise Rifai oferta?

Dacă Denise Rifai acceptă, vorbim despre un transfer major, poate cel mai important din ultimii ani. Antena 3 câștigă o vedetă de top iar publicul va fi martorul unei repoziționări spectaculoase în televiziune. O singură întrebare mai plutește în aer: Rifai va spune DA? Pentru că toate semnele indică faptul că suntem la un pas de mutarea anului! Un moment cu iz de „transferul anului” a aprins scena media, după ce Mihai Gâdea, directorul Antena 3 CNN, a venit personal la Kanal D și, chiar în timpul emisiunii 40 de întrebări, i-a făcut Denisei Rifai o invitație directă să se alăture trustului Intact.

Totul a avut loc într-o atmosferă încărcată de tensiune și admirație, când ea l-a întrebat, aparent inocent, care a fost cea mai bună întrebare pusă vreodată în interviurile sale, moment în care Gâdea nu doar că a lăudat-o public, dar a declarat că o consideră „unul dintre cei mai buni realizatori TV din România”, subliniind că nu întâmplător a acceptat invitația ei. A urmat detonarea: „Oricând doriți să lucrați la Antena 3 CNN, sunteți așteptată”, a spus Gâdea, emoționat, în timp ce telespectatorii și lumea media au încremenit.

O ofertă rar văzută în direct, care a pornit imediat speculații despre un posibil mega-transfer ce ar schimba radical piața TV, mai ales că Mihai Gâdea a recunoscut că trustul încă încearcă să aducă „oamenii buni de televiziune” rămași pe lista lor. Prezentatoarea nu a dat un răspuns concret, dar zâmbetul ei calculat a fost de ajuns pentru ca internetul să explodeze: urmează lovitura anului în media?

CITEȘTE ȘI: Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După „40 de întrebări”, acțiunea s-a mutat la restaurant

NU RATA: Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a avertizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: “Nu îi văd căsătoriți…”

