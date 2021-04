„Cel mai deștept băiat” din energie, multimilionarul în euro Bogdan Nicolae Buzăianu, șochează la fiecare apariție, în ciuda faptului că este „vânat” pentru devalizarea unui stat african. Cel care e acuzat că a sărăcit Gambia o ține din „aroganță” în „aroganță” în Saint Barth, unde, potrivit unui reportaj realizat de o televiziune din Franța, cheltuie pe băuturi fine zeci de mii de euro în fiecare seară. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini uluitoare de la una dintre petrecerile faraonice organizate de afaceristul acuzat că a făcut prăpăd până și în Gambia, țară care vrea să recupereze de la el un prejudiciu de 45,3 milioane dolari, potrivit autorităților de acolo. De o bună perioadă, Bogdan Buzăianu, cunoscut și ca „devalizatorul Hidroelectrica”, a ales să-și exporte „aroganțele” în Saint-Barth, o insulă luxuriantă, parte a Franței, situată în Marea Caraibelor. Acolo, afaceristul are deja un statut aparte, iar în restaurantul Le Ti St. Barth este deja o legendă. Pe pereți sunt poze cu el, grație faptului că acolo a cheltuit, de-a lungul anilor, sute de mii de euro pe petreceri. Una dintre ultimele sale descinderi în respectivul local a reprezentat un subiect pentru o prestigioasă televiziune franceză.

Petrecere faraonică într-un restaurant din St. Barth

Pe imaginile primite, se observă cum Bogdan Buzăianu petrece ca un adevărat șeic, cu băutură fină și preparate alese. Multimilionarul nu este singur, ci alături de asistentul său, dar și de nepotul său preferat, Dragoș. Lângă cei doi se află și soțiile lor. La masa pe care afaceristul care a devalizat Gambia a rezervat-o este o agitație de nedescris, ospătarii fiind în alertă maximă, Bossul fiind foarte pretențios. Atmosfera este, însă, descrisă cel mai bine în reportaj, francezii fiind, la rândul lor, impresionați de viața pe care o duce unul dintre cei mai „vânați" români.

„Foarte rapid, seara se transformă într-o competiție între naționalitățile prezente în sală. Cu cât comanda este mai mare, cu atât clienții se fac mai remarcați. Un om de afaceri român este cel care a câștigat prima rundă. Își câștigă dreptul la un foc de artificii și la o ploaie de bancnote false de 500 de euro. Două sticle de whisky și patru sticle de șampanie ajung să coste o mică avere”, descriu francezii atmosfera în care se scaldă Bogdan Buzăianu ca o primadonă.

Zeci de mii de euro cheltuiți pe băutură

Televiziunea prezintă, totodată, și suma fabuloasă pe care omul de afaceri o cheltuia, de regulă, în fiecare seară când ajungea la restaurant. „În jur de 10.000, poate chiar mai mult”, este mărturia făcută de un ospătar. Prețurile sunt enorme, alcoolul este vândut per pachet. De la 2.000 de euro la 80.000 de euro. Desertul de asemenea. 12 bezele și o șampanie Rose Jeroboam costă 7.800 de euro. Iar Buzăianu le adoră.

„Aici tot timpul este cel mai frumos program. Ador tot ceea ce se întâmplă aici, dansăm…”, este mărturia făcută de o clientă, în finalul reportajului.

Nu a fost niciodată audiat în România și probabil nici nu va fi

La petrecerea organizată de Bogdan Buzăianu în Le Ti St. Bart a fost prezent și un ofițer sub acoperire al unui serviciu secret aflat în subordinea unui minister, astfel că nu trebuie să surprindă faptul că Bogdan Buzăianu nu a fost audiat niciodată în România, în condițiile în care numele său a apărut în mai multe dosare. Ofițerul acoperit, poreclit de Buzăianu 007, a fost la rândul său implicat în mai multe dosare penale, de unde a fost extras miraculos, vezi cazul unui fost ministru de Interne condamnat definitiv pentru o mită. Vom reveni despre aceste legături extrem de complexe, inclusiv cu magistrați și familiile acestora, practic cum se explică multe lucruri interesante. Reamintim că, prin firma sa, Energy Holding, Bogdan Buzăianu a obținut cele mai mari contracte cu Hidroelectrica. Potrivit Euro Insol, compania de stat a pierdut 1,44 miliarde lei (aproximativ 300 de milioane de euro) doar în perioada 2006 – 31 mai 2012 din cauza contractului la preț mult sub cel al pieței încheiat în 2004 cu Energy Holding.

Interzis în Gambia, statul i-a confiscat proprietățile

financialintelligence.ro Potrivit, Bogdan Buzăianu, și nepotul său, Dragoş Buzăianu, care au fost parteneri în mai multe scheme de afaceri cu fostul președinte al Gambiei, Yahya Jammeh, trebuie să plătească Gambiei un prejudiciu în valoare de 45.318.000 de dolari creat prin neplata taxelor din exportul de lemn.

Buzăianu și Jammeh au fost parteneri de afaceri în patru companii: BPI Tourism and Services Ltd, Westwood Gambia Ltd, Westport Logistics Ltd și Mineral Company of Gambia ltd. De altfel, Jammeh l-a numit pe Buzăianu ambasador al Gambiei în Emiratele Arabe Unite.

Cea mai mare afacere a celor doi a fost exportul de lemn din pădurile Gambiei. În 2014, fostul președinte al țării i-a acordat monopol de export companiei Westwood, controlată de el și de Buzăianu prin interpuși. Reglementările Departamentului pentru păduri impuneau o taxă de 3000 de dolari pentru fiecare container de lemn exportat, însă din 2014 până în 2017, Westwood ar fi exportat 15.106 containere cu bușteni fără să plătească această taxă. Așa ar fi creat prejudiciul de 45.318.000 de dolari, se arată în raportul parlamentar.

Între timp, autoritățile africane au decis confiscarea tuturor proprietăților de pe teritoriul țării ale lui Bogdan Buzăianu. În plus, Gambia i-a declarat persona non grata pe omul de afaceri român și pe nepotul lui, Dragoș și le-a interzis intrarea și afacerile în țară. Iată cum Gambia a fost mai decisă decât Romania, unde situația este mult mai complexă.

Banii din energie

Curentul era furnizat de compania de stat Hidroelectrica de la hidrocentrale de pe Dunăre și era apoi comercializat de Energy Holding, compania pe care Buzăianu o înființase în anul 2000. Curentul trecea scriptic prin contabilitatea Energy Holding, iar procesul de cumpărare – vânzare era realizat automat printr-un sistem informatic instalat la sediul firmei din Strada Paris din București, la câțiva pași de Guvernul României.

Până în 2012, softul de tranzacționare a înregistrat cum societatea lui Buzăianu achiziționa curentul electric de cele mai multe ori la jumătate din prețul normal. Bogdan Buzăianu și-a început cariera în business în 1993 alături de fratele său Constantin și de un om de afaceri elvețian. S-a specializat în tranzacționarea energiei electrice și în anii 2000 a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din această piață. Metoda lui era simplă: cumpăra curent ieftin de la stat în baza unor contracte preferențiale și îl revindea la prețul pieței, uneori chiar statului, potrivitCurentul era furnizat de compania de stat Hidroelectrica de la hidrocentrale de pe Dunăre și era apoi comercializat de Energy Holding, compania pe care Buzăianu o înființase în anul 2000. Curentul trecea scriptic prin contabilitatea Energy Holding, iar procesul de cumpărare – vânzare era realizat automat printr-un sistem informatic instalat la sediul firmei din Strada Paris din București, la câțiva pași de Guvernul României.Până în 2012, softul de tranzacționare a înregistrat cum societatea lui Buzăianu achiziționa curentul electric de cele mai multe ori la jumătate din prețul normal.

A pus mâna inclusiv pe două hoteluri

Firma controlată de Bogdan Buzăianu ar fi trebuit să plătească 5 milioane de dolari pentru concesiunea hotelului Ocean Bay și 2 milioane de dolari pentru Sun Beach Hotel. Banii trebuiau să intre direct în Fondul național de pensie, Social Security and Housing Finance Corporation, cei care dețineau în acte resorturile. De afacerile lui Bogdan Buzăianu în Gambia au relatat pe larg și. A devenit unul dintre apropiații președintelui Jammeh pentru faptul că a fost de acord să împartă profiturile jumătate-jumate. Așa a ajuns omul de afaceri român să facă un contract de închiriere pentru două dintre cele mai bune hoteluri din capitală țării, Banjul, pentru care nu a plătit niciun cent.Firma controlată de Bogdan Buzăianu ar fi trebuit să plătească 5 milioane de dolari pentru concesiunea hotelului Ocean Bay și 2 milioane de dolari pentru Sun Beach Hotel. Banii trebuiau să intre direct în Fondul național de pensie, Social Security and Housing Finance Corporation, cei care dețineau în acte resorturile.

„Jammeh și asociații lui au furat peste 7 milioane de dolari în afacerile directe cu Buzăianu, nu doar cu hotelurile, dar și în alte sectoare ale economiei gambiene”, a precizat Demba Kandeh, cercetător și profesor de new media.

Cel care administra afacerile în Gambia în numele familiei era Dragoș, nepotul lui Bogdan Buzăianu.

Dragoș Buzăianu, mare amator de petreceri

libertatea.ro Dragoș Buzăianu a devenit cunoscut în lumea mondenă încă de când a împlinit 18 ani. Și-a sărbătorit majoratul printr-o megapetrecere alături de cei mai buni prieteni, în clubul Picasso din Capitală. La momentul respectiv, o stripteuză blondă i-a dansat în poală toată noaptea. După ce a terminat liceul, a fost admis la studii la International University of Geneva din Elveţia, potrivit