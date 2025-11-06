Acasă » Exclusiv » Serghei Mizil i-a dat OK-ul cu Denise Rifai, dar l-a averizat pe Alexa să nu o strice cu nunta: “Nu îi văd căsătoriți…”

De: Andrei Iovan 06/11/2025 | 14:03
Denise Rifai și Dan Alexa își trăiesc frumoasa poveste de dragoste, iar apropiații sunt foarte încântați de relația celor doi. De data aceasta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Serghei Mizil a făcut declarații savuroase despre noul cuplu. În stilul caracteristic, cu care ne-a obișnuit deja, fostul concurent de la Asia Express a recunoscut că se bucură tare mult pentru ei și este de părere că se potrivesc de minune. Cât despre o eventuală căsătorie între cei doi, aici lucrurile stau diferit. Dar toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos. 

Serghei Mizil este apropiat de ambii parteneri. A fost prezent și la emisiunea lui Denise Rifai, a fost coleg și cu Dan Alexa la Asia Express, îi cunoaște pe ambii destul de bine, așa că părerea lui este avizată. În special, se bucură pentru antrenor, care și-a găsit liniștea în brațele prezentatoarei.

Serghei Mizil, despre relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. sursă – social media

Nu crede că este prea devreme pentru o relație, chiar dacă el a divorțat în primăvara acestui an, pentru că el este tânăr și avea tot dreptul să-și refacă viața. În ceea ce privește evoluția acestei relații, Serghei Mizil spune că nu îi vede pe cei doi căsătoriți, deci, probabil, nici naș nu le va fi.  Ba mai mult decât atât, nici nu ar fi de acord cu așa ceva, dacă ar fi în locul antrenorului.

Serghei Mizil: „Denise Rifai și Dan Alexa sunt cuplu foarte frumos”

Numai cuvinte de laudă a avut Serghei Mizil la adresa celor doi. Nu știe dacă s-a aprins flacăra între ei în momentul în care Dan Alexa a fost prezent la emisiunea lui Denise Rifai, dar un lucru e sigur: se bucură pentru cuplul despre care toată lumea discută în ultima perioadă.

Mă bucur mult pentru ei, ce pot să spun, că eu țin la amândoi. Eu zic că se potrivesc, din moment ce sunt împreună, se potrivesc. Eu nu știu dacă s-a aprins flacăra când a fost el în emisiune la ea, dar foarte bine că s-a echilibrat, că și-a găsit o parteneră, din punctul meu de vedere. Nu cred că e prea devreme pentru el, e băiat tânăr, nu trebuia să stea să aștepte. Nu știu dacă o să meargă relația, asta nu poți să știi niciodată, cine poate ști asta? Dar eu mă bucur, din punctul meu de vedere sunt un cuplu foarte frumos. Nu îi văd căsătoriți, nu cred. Adică, pot să zic ce aș face eu, în situația asta. Prin câte am trecut și eu, și el, nu m-aș mai căsători. Căsătoria e o imbecilitate, un act care te leagă de una sau de unul care te face varză. Există o groază de variante. Te duci la notariat, faci acte, fiecare cu ce vine. Sunt multe variante. Eu nu mai sunt la vârsta la care să zic că mă duc să o iau pe una virgină, să prind buchetul. O imbecilitate. Dar oricum, amândoi sunt foarte inteligenți, poți să discuți orice cu ei, el e un băiat foarte inteligent și cu foarte mult bun simț. Iar ea, la fel, o femeie foarte inteligentă, a făcut o emisiune care a prins foarte bine, are succes, a declarat Serghei Mizil pentru CANCAN.RO.

