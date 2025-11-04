Acasă » Exclusiv » Rifai + Alexa, episodul doi. S-au privit ca într-un film, iar CANCAN.RO a surprins tot

Rifai + Alexa, episodul doi. S-au privit ca într-un film, iar CANCAN.RO a surprins tot

De: Andrei Iovan 04/11/2025 | 23:40
Denise Rifai și Dan Alexa sunt cel mai nou cuplu al momentului! Iar imaginile obținute de CANCAN.RO vorbesc de la sine. Apropierile au existat iar zâmbetele largi au stat mărturie a faptului că se simt foarte bine unul în compania celuilalt. Dacă data trecută i-am putut aprecia cu toții partea amabilă, demnă de un adevărat gentleman a antrenorului, acum vă arătăm imagini de la întâlnirea celor doi de la Adamo. Din nou, o vedem pe prezentatoare cu zâmbetul până la urechi, sorbind delicat din cafeluță, dar și din priviri pe Dan Alexa. Dar vom detalia totul imediat. 

Nimeni nu se aștepta la acest duo, ce-i drept. El a divorțat în primăvara acestui an de fosta lui soție, Andrada și deja pare pregătit pentru o nouă relație. E clar că rănile trecutului s-au vindecat, iar acum și-a deschis din nou inima. Iar Cupidon nu l-a ratat! L-a lovit direct, cu săgeata lui Denise Rifai. Și ce săgeată! Dacă Denise Rifai își dorește ceva, păi obține!

Denise Rifai, la cafea cu Dan Alexa

Dar oare când anume s-a aprins flacăra între ei? Ce valori comune îi unesc? Au aceleași hobby-uri? Sunt multe întrebări la care (momentan) nu avem un răspuns concret. Poate au ieșit scântei chiar atunci când antrenorul a fost invitat la emisiunea ei și l-a impresionat cu atitudinea ei de femme fatale. Dar să ne întoarcem la ieșirea celor doi de la Adamo, pentru că avem nu doar imagini noi, ci și detalii.

Denise Rifai și Dan Alexa, rendez-vous din alt unghi

Ce au făcut înainte de a intra la restaurant, v-am spus deja, dar să facem o scurtă recapitulare. Au ajuns cu mașina ei, iar el i-a sărit imediat în ajutor. I-a ținut geanta și paltonul, a ajutat-o să de îmbrace. O mare bilă albă aici! În mașină, prezentatoarea i-a aplicat și o serie de pălmuțe, în glumă, dar lui a părut să-i placă. O avea o slăbiciune pentru femeile care îl pun la punct. 🤣 Acum vă arătăm un alt unghi al întâlnirii lor. După ce au intrat la Adamo, s-au așezat pe terasa restaurantului, pentru ca el să poată fuma liniștit. Nu a scos-o pe Denise Rifai la masă, așa cum vă așteptați. O cafea și o apă au fost suficiente.

Dan Alexa a lăsat-o pe prezentatoare singurică la masă preț de câteva minute

S-au hrănit cu energia bună și cu zâmbetele aruncate pe furiș. Ea și-a comandat o cafeluță, din care sorbea tacticos, fără să întrerupă contactul vizual cu Dan Alexa (un gest care poate fi interpretat fie ca dorința de dominare, fie ca un flirt, poate ambele). El a preferat să bea apă, știe cât de importantă este hidratarea. La un moment dat, el s-a ridicat (probabil s-a dus la baie), apoi a revenit rapid la masa unde îl aștepta cumințică partenera de date. Așteptăm să îi vedem și în alte ipostaze, pentru că sunt, într-adevăr, o combinație tare interesantă.

CITEȘTE ȘI: Celebrul antrenor se mișcă repede după divorț! Dan Alexa + Denise Rifai = LOVE

NU RATA: Scandal în restaurant! Dan Alexa a făcut-o zob pe Andrada! ”Bang, bang, i-a luat băiețelul și a plecat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

