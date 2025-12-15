Ce poți păți dacă iei medicamente cu suc, lapte sau alcool. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă!

Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui obicei frecvent întâlnit la pacienți: administrarea medicamentelor cu alte lichide decât apa.

Specialistul subliniază că această practică poate avea efecte nedorite asupra sănătății și poate influența modul în care substanțele active sunt metabolizate de organism.

Avertisment privind alcoolul și sucurile în combinație cu medicamentele

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic a explicat de ce alcoolul nu trebuie folosit niciodată pentru înghițirea pastilelor.

Specialistul atrage atenția că nu doar alcoolul poate interfera cu tratamentele medicamentoase, ci și anumite sucuri. Un exemplu este sucul de grapefruit, care are un impact negativ asupra eficienței a peste 20 de tipuri de medicamente.

„Sucul de grapefruit influențează negativ efectul a peste 20 de tipuri de medicamente: antihipertensive, anticoagulante, antihistaminice, antivirale, sedative, hormoni, statine. El blochează enzimele hepatice responsabile de metabolizarea medicamentelor, substanțele active se vor acumula în organism și pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj, cu tulburări de ritm cardiac și crampe musculare”, a explicat Mihaela Bilic.

Riscurile administrării pastilelor cu lapte și produse lactate

De asemenea, medicul nutriționist avertizează că și laptele sau produsele lactate pot crea probleme atunci când sunt folosite pentru administrarea pastilelor.

„Laptele și produsele lactate conțin mult calciu, care poate forma compuși insolubili cu anumite substanțe active din medicamente. Asocierea lapte–medicamente poate da iritație gastrică și reflux; laptele determină dizolvarea mai rapidă a peliculei protectoare a multor pilule. De evitat combinația dintre lapte și tetracicline, suplimente cu fier, hormoni pentru tiroidă, medicamente cu litiu, antivirale”, a adăugat aceasta. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mihaela Bilic (@doctorbilic)

Mesajul transmis de Mihaela Bilic are rolul de a informa publicul larg și de a sublinia importanța respectării regulilor de administrare a tratamentelor. Apa rămâne singura băutură recomandată pentru înghițirea medicamentelor, iar ignorarea acestei recomandări poate duce la efecte secundare grave sau la diminuarea eficienței tratamentului.

