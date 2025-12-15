Acasă » Știri » Ce poți păți dacă iei medicamente cu suc, lapte sau alcool. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă!

Ce poți păți dacă iei medicamente cu suc, lapte sau alcool. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă!

De: David Ioan 15/12/2025 | 22:30
Ce poți păți dacă iei medicamente cu suc, lapte sau alcool. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă!
Mihaela Bilic trage semnalul de alarmă! Combinațiile interzise care pot face medicamentele toxice / Foto: Facebook

Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui obicei frecvent întâlnit la pacienți: administrarea medicamentelor cu alte lichide decât apa.

Specialistul subliniază că această practică poate avea efecte nedorite asupra sănătății și poate influența modul în care substanțele active sunt metabolizate de organism.

Avertisment privind alcoolul și sucurile în combinație cu medicamentele

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic a explicat de ce alcoolul nu trebuie folosit niciodată pentru înghițirea pastilelor.

Ce efecte pot avea pastilele luate cu alcool sau sucuri / FOTO: Pexels

Specialistul atrage atenția că nu doar alcoolul poate interfera cu tratamentele medicamentoase, ci și anumite sucuri. Un exemplu este sucul de grapefruit, care are un impact negativ asupra eficienței a peste 20 de tipuri de medicamente.

„Sucul de grapefruit influențează negativ efectul a peste 20 de tipuri de medicamente: antihipertensive, anticoagulante, antihistaminice, antivirale, sedative, hormoni, statine. El blochează enzimele hepatice responsabile de metabolizarea medicamentelor, substanțele active se vor acumula în organism și pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj, cu tulburări de ritm cardiac și crampe musculare”, a explicat Mihaela Bilic.

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Riscurile administrării pastilelor cu lapte și produse lactate

De asemenea, medicul nutriționist avertizează că și laptele sau produsele lactate pot crea probleme atunci când sunt folosite pentru administrarea pastilelor.

„Laptele și produsele lactate conțin mult calciu, care poate forma compuși insolubili cu anumite substanțe active din medicamente. Asocierea lapte–medicamente poate da iritație gastrică și reflux; laptele determină dizolvarea mai rapidă a peliculei protectoare a multor pilule. De evitat combinația dintre lapte și tetracicline, suplimente cu fier, hormoni pentru tiroidă, medicamente cu litiu, antivirale”, a adăugat aceasta.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Mihaela Bilic (@doctorbilic)

Mesajul transmis de Mihaela Bilic are rolul de a informa publicul larg și de a sublinia importanța respectării regulilor de administrare a tratamentelor. Apa rămâne singura băutură recomandată pentru înghițirea medicamentelor, iar ignorarea acestei recomandări poate duce la efecte secundare grave sau la diminuarea eficienței tratamentului.

CITEŞTE ŞI: Care este cel mai sănătos pește, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Conține de 5 ori mai mult colagen marin”

Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Poza zilei | Cum arăta Anda Adam la începutul carierei: făcea furori în anii 2000!
Știri
Poza zilei | Cum arăta Anda Adam la începutul carierei: făcea furori în anii 2000!
Procurorii Dan Voinea şi Marian Sântion, dezvăluiri în cazul morții Rodicăi Stănoiu: ”Un astfel de caz nu am mai întâlnit!”
Știri
Procurorii Dan Voinea şi Marian Sântion, dezvăluiri în cazul morții Rodicăi Stănoiu: ”Un astfel de caz nu am…
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție...
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu:...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit după ce sistemul de catapultare s-a declanșat într-un hangar
Adevarul
Șoc dintr-o bază aeriană rusă. Pilotul şi copilotul unui avion Su-34 au murit...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o...
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Poza zilei | Cum arăta Anda Adam la începutul carierei: făcea furori în anii 2000!
Poza zilei | Cum arăta Anda Adam la începutul carierei: făcea furori în anii 2000!
Jim Carrey, de nerecunoscut! Fanii, înmărmuriți când l-au văzut pe covorul roșu: ”Ce s-a întâmplat ...
Jim Carrey, de nerecunoscut! Fanii, înmărmuriți când l-au văzut pe covorul roșu: ”Ce s-a întâmplat cu fața lui?”
Procurorii Dan Voinea şi Marian Sântion, dezvăluiri în cazul morții Rodicăi Stănoiu: ”Un astfel ...
Procurorii Dan Voinea şi Marian Sântion, dezvăluiri în cazul morții Rodicăi Stănoiu: ”Un astfel de caz nu am mai întâlnit!”
Marius Tucă Show începe marți, 16 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Marius Tucă Show începe marți, 16 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Bugetul pentru masa de Crăciun 2025. De câți bani ai nevoie, ca să nu îți lipsească nimic
Bugetul pentru masa de Crăciun 2025. De câți bani ai nevoie, ca să nu îți lipsească nimic
Program telecabine Sinaia și Bușteni. Cât costă o cursă, de Crăciun 2025
Program telecabine Sinaia și Bușteni. Cât costă o cursă, de Crăciun 2025
Vezi toate știrile
×