Acasă » Știri » Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier”

Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier”

De: David Ioan 28/11/2025 | 12:53
Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier”

S-a descoperit alimentul perfect pentru cei care vor să-şi îmbunătăţească starea de spirit, să aibă o memorie mai bună sau să slăbească sănătos. Renumitul medic nutriționist, Mihaela Bilic recomandă consumul unui tip de carne care întruneşte toate aceste beneficii.

Mihaela Bilic consideră carnea de curcan una dintre cele mai importante opțiuni alimentare, mai ales datorită efectului pe care îl are asupra stării emoționale. Într-un mesaj pe Facebook, cunoscuta nutriționistă a subliniat că acest beneficiu se datorează triptofanului, un aminoacid esențial ce contribuie la instalarea unei senzații de bine.

Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit

„De ce e curcanul cel mai moțat dintre toate înaripatele? Pentru că în carnea de curcan găsim triptofan, un aminoacid esențial precursor de serotonină – este substanța care dă stare de bine în creier. Curcanul, împreună cu bananele și prunele uscate sunt alimentele care conțin triptofan în mod natural. Și nu întâmplător ele se consumă iarna, când avem nevoie de bună dispoziție”, a relatat Mihaela Bilic.

TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Mihaela Bilic consideră că acest tip de carne poate ajuta la creşterea eficienței funcțiilor mentale.

 „Carnea de curcan este bogată în tirozină, un aminoacid esențial pentru sinteza de dopamină în creier; un aport satisfăcător de tirozină crește capacitatea de memorie și eficiența funcțiilor mentale”, a mai adăugat specialista.

Carnea de curcan, recomandată pentru a slăbi

Carnea de curcan nu este doar gustoasă, ci și extrem de utilă pentru cei care vor să își mențină silueta. Potrivit dr. Mihaela Bilic, acest tip de carne reprezintă un aliment de bază într-un regim de slăbire, datorită compoziției sale: are multe proteine, vitamine și minerale, dar puține calorii. Astfel, devine o alegere aproape ideală pentru persoanele care își doresc să piardă în greutate.

„Ca orice carne albă, curcanul conține proteine din belșug (aprox 20-25%), puține grăsimi (4-10%) și multe vitamine & minerale. Pieptul are cu 50% mai puțină grăsime decât pulpele, însă carnea de culoare închisă de la copane înseamnă de 4 ori mai mult fier (…). Caloriile variază între 170-210cal/100g și, ca orice produs din carne, ține de foame și ajută la slăbit (calorii negative)”, a comunicat specialista.

Nutriționista recomandă ca, după ce este gătit, curcanul să fie integrat în meniul zilnic sub diverse forme precum sandvișuri, salate sau alături de garnituri simple precum cartofii rumeniți și murăturile. În acest fel, curcanul poate fi transformat într-o soluție practică și sănătoasă pentru mesele întregii săptămâni.

„Cu un curcan la cuptor ai scăpat de gătit toată săptămâna”, a constatat medicul.

CITEŞTE ŞI: Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient”

Cel mai consumat aliment în perioada postului este nociv pentru români, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Jumătate din culturi sunt modificate genetic!”

Tags:
Iți recomandăm
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Știri
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
Știri
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se…
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din...
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România,...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor...
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Digi 24
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
Digi24
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin ...
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta ...
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze ...
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV
Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×