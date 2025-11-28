Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier”

S-a descoperit alimentul perfect pentru cei care vor să-şi îmbunătăţească starea de spirit, să aibă o memorie mai bună sau să slăbească sănătos. Renumitul medic nutriționist, Mihaela Bilic recomandă consumul unui tip de carne care întruneşte toate aceste beneficii.

Mihaela Bilic consideră carnea de curcan una dintre cele mai importante opțiuni alimentare, mai ales datorită efectului pe care îl are asupra stării emoționale. Într-un mesaj pe Facebook, cunoscuta nutriționistă a subliniat că acest beneficiu se datorează triptofanului, un aminoacid esențial ce contribuie la instalarea unei senzații de bine.

Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit

„De ce e curcanul cel mai moțat dintre toate înaripatele? Pentru că în carnea de curcan găsim triptofan, un aminoacid esențial precursor de serotonină – este substanța care dă stare de bine în creier. Curcanul, împreună cu bananele și prunele uscate sunt alimentele care conțin triptofan în mod natural. Și nu întâmplător ele se consumă iarna, când avem nevoie de bună dispoziție”, a relatat Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic consideră că acest tip de carne poate ajuta la creşterea eficienței funcțiilor mentale.

„Carnea de curcan este bogată în tirozină, un aminoacid esențial pentru sinteza de dopamină în creier; un aport satisfăcător de tirozină crește capacitatea de memorie și eficiența funcțiilor mentale”, a mai adăugat specialista.

Carnea de curcan, recomandată pentru a slăbi

Carnea de curcan nu este doar gustoasă, ci și extrem de utilă pentru cei care vor să își mențină silueta. Potrivit dr. Mihaela Bilic, acest tip de carne reprezintă un aliment de bază într-un regim de slăbire, datorită compoziției sale: are multe proteine, vitamine și minerale, dar puține calorii. Astfel, devine o alegere aproape ideală pentru persoanele care își doresc să piardă în greutate.

„Ca orice carne albă, curcanul conține proteine din belșug (aprox 20-25%), puține grăsimi (4-10%) și multe vitamine & minerale. Pieptul are cu 50% mai puțină grăsime decât pulpele, însă carnea de culoare închisă de la copane înseamnă de 4 ori mai mult fier (…). Caloriile variază între 170-210cal/100g și, ca orice produs din carne, ține de foame și ajută la slăbit (calorii negative)”, a comunicat specialista.

Nutriționista recomandă ca, după ce este gătit, curcanul să fie integrat în meniul zilnic sub diverse forme precum sandvișuri, salate sau alături de garnituri simple precum cartofii rumeniți și murăturile. În acest fel, curcanul poate fi transformat într-o soluție practică și sănătoasă pentru mesele întregii săptămâni.

„Cu un curcan la cuptor ai scăpat de gătit toată săptămâna”, a constatat medicul.

CITEŞTE ŞI: Ce gustări „vinovate” pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient”

Cel mai consumat aliment în perioada postului este nociv pentru români, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Jumătate din culturi sunt modificate genetic!”