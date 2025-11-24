Acasă » Știri » Cel mai consumat aliment în perioada postului este nociv pentru români, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Jumătate din culturi sunt modificate genetic!”

De: Mirela Loșniță 24/11/2025 | 17:45
Mihaela Bilic, celebrul medic nutriționist cunoscut pentru informațiile importante pe care le oferă aproape zilnic oamenilor în mediul online, atrage atenția asupra unor alimente, care sunt consumate destul de des de oameni, mai ales în perioada postului.

Foarte mulți oameni înlocuiesc carnea cu soia în perioada postului, considerând-o o alternativă ușor de integrat în diverse preparate. Specialiștii atrag atenția că soia nu este întotdeauna cea mai sănătoasă alegere, mai ales când este consumată în exces sau sub forme foarte procesate.

De ce este soia periculoasă pentru organism

Soia este considerată unul dintre cele mai populare produse în perioada postului. Mihaela Bilic avertizează că, în cazul acesteia, pericolul poate proveni din conținutul său ridicat de grăsimi, motiv pentru care, medicul nutriționist recomandă consumul moderat și, pe cât posibil, alegerea unor variante cât mai puțin procesate.

„După lipide si glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil – soia este planta «miracol», care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte. Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine”, a spus Mihaela Bilic.

„Soia nu poate fi similară cărnii si laptelui d.p.d.v. nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic”, a mai spus specialista.

Mai mult, leguminoasele rămân baza unui meniu de post hrănitor. Fasolea și năutul, sunt recomandate fierte și asigură sațietate și un aport important de proteine vegetale, în timp ce mazărea congelată este o soluție echilibrată nutrițional. Preparatele tradiționale, precum zacusca, pot fi integrate într-o dietă controlată, cu condiția ca nivelul de grăsime folosit la preparare să fie unul moderat.

-primul dușman al postului e zahărul;

– în postul adevărat, uleiul e permis doar zece zile;

-alimentul perfect de ronțăit sunt pufuleții, covrigeii mai puțin;

-e important să studiem ingredientele și să reducem cantitatea de ulei și de zahăr;

-fasolea, năutul sunt recomandate deja fierte;

-mazărea e recomandată congelată;

-inclusiv la zacuscă e important de identificat cantitatea de grăsime”, a spus Mihalea Bilic.

De asemenea, pentru o viață sănătoasă, Mihaela Bilic îndeamnă la cumpătare și varietate:

„Cheia sănătății este diversitatea, puțin din toate e secretul unui organism în echilibru cu mediul în care trăiește. Un echilibru care astazi e pus în pericol, de vreme ce nutrienții pe care îi consumăm au ajuns să provină din câteva plante. Porumbul, soia, grâul și orezul furnizează ele singure peste jumatate din caloriile zilnice, în vreme ce câteva zeci de plante (sub 30) furnizează aproape toate substanțele nutritive din farfuriile noastre.
Nu mai suferim de foame, însă monotonia și-a pus amprenta pe viața noastră. Am pierdut culoarea de pe câmpuri, dar și pe cea din obraji, am devenit cenușii și triști”, a încheiat ea.

