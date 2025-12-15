BANC | „Mărie, ce face Moș Crăciun la noi în dulap?”

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, CANCAN.RO a pregătit un banc de nota 10 în care aflăm ce făcea Moş Crăciun în dulapul Măriei. Haideţi să ne amuzăm împreună în rândurile următoare!
-Mărie, ce face Moş Crăciun la noi în dulap?
-Drept să-ți spui, măi loane… îmi îndeplinește dorințele!
Trebuie să lăsați zahărul și berea!
– Domnule Bulă, trebuie să lăsați zahărul și berea!
– Mulțumesc mult, domnule doctor. O să țin cont de sfatul dumneavoastră!
– Nu sunt doctor! Sunt casierul din acest supermarket și nu aveți destui bani pe card să plătiți toate cumpărăturile.
Bulă, știi să acorzi primul ajutor?
– Bulă, știi să acorzi primul ajutor?
– Da, doamna profesoară.
– În acest caz, răspunde-mi la următoarea întrebare: Ce faci dacă vezi pe cineva că se împiedică și cade?
– Asta e simplă, doamna profesoară. Încep să râd!
Am făcut un pact cu Bubulina
Ștrulă, sunt foarte fericit!
– De ce, Bulă, ce s-a întâmplat?!
– Am făcut un pact cu Bubulina.
– Ce pact, Bulă?!
– Ne-am înțeles ca o zi să se ducă ea la cumpărături, o zi să mă duc eu.
– Și de ce ești atât de fericit?
– Pentru că o zi mâncăm, o zi bem!
Bulă și Bubulina se întâlnesc cu Ștrulă
Într-o zi, Bulă și Bubulina se întâlnesc cu Ștrulă.
Acesta îi întreabă, pe un ton admirativ:
– Ce bine vă stă împreună, pe bune, de cât timp sunteți căsătoriți?
– Eu de 8 ani, ea de 5!
CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini