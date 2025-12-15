BANC | „Mărie, ce face Moș Crăciun la noi în dulap?”

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, CANCAN.RO a pregătit un banc de nota 10 în care aflăm ce făcea Moş Crăciun în dulapul Măriei. Haideţi să ne amuzăm împreună în rândurile următoare!

-Mărie, ce face Moş Crăciun la noi în dulap?

-Drept să-ți spui, măi loane… îmi îndeplinește dorințele!

Alte bancuri amuzante

Trebuie să lăsați zahărul și berea!

– Domnule Bulă, trebuie să lăsați zahărul și berea!

– Mulțumesc mult, domnule doctor. O să țin cont de sfatul dumneavoastră!

– Nu sunt doctor! Sunt casierul din acest supermarket și nu aveți destui bani pe card să plătiți toate cumpărăturile.

Bulă, știi să acorzi primul ajutor?

– Bulă, știi să acorzi primul ajutor?

– Da, doamna profesoară.

– În acest caz, răspunde-mi la următoarea întrebare: Ce faci dacă vezi pe cineva că se împiedică și cade?

– Asta e simplă, doamna profesoară. Încep să râd!

Am făcut un pact cu Bubulina

Ștrulă, sunt foarte fericit!

– De ce, Bulă, ce s-a întâmplat?!

– Am făcut un pact cu Bubulina.

– Ce pact, Bulă?!

– Ne-am înțeles ca o zi să se ducă ea la cumpărături, o zi să mă duc eu.

– Și de ce ești atât de fericit?

– Pentru că o zi mâncăm, o zi bem!

Bulă și Bubulina se întâlnesc cu Ștrulă

Într-o zi, Bulă și Bubulina se întâlnesc cu Ștrulă.

Acesta îi întreabă, pe un ton admirativ:

– Ce bine vă stă împreună, pe bune, de cât timp sunteți căsătoriți?

– Eu de 8 ani, ea de 5!

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Vecina și mesajele de pe mașini

BANC | Bulă, Bubulina și ceața densă