Poza zilei | Cum arăta Anda Adam la începutul carierei: făcea furori în anii 2000!

Dacă recent și-a testat limitele la Asia Express și a demonstrat că „poate fata”, în urmă cu ani de zile Anda Adam făcea primii pași în carieră și voia să le arate tuturor cine este. Timpul a trecut, artista s-a făcut remarcată, iar multe dintre piesele ei au cucerit publicul. Cum arata Anda Adam pe vremea când făcea primii pași în lumina reflectoarelor? Era foarte diferită.

Anda Adam este astăzi una dintre artistele cunoscute din România și are la activ numeroase hituri. Fanii o știu de pe vremea când era brunetă și avea o siluetă trasă prin inel. În anii 2000, moda era altfel, iar Anda Adam nu se sfia să îmbrățișeze fiecare trend.

De la top-uri minuscule în culori țipătoare, la blugi rupți și decupați în te miri ce zone și tocuri cât mai înalte, Anda Adam nu a ratat nimic. Astă era stilul, iar cântăreața nu pășea în afara lui. Nici nu avea motive, căci silueta și formele generoase făceau ca orice haină să pice bine. Anda Adam făcea furori în urmă cu 25 de ani și nici nu e de mirare.

Anda Adam s-a îmbolnăvit la Asia Express

Deși sunt obișnuiți să o vadă pe scenă, fanii Andei Adam au putut să o urmărească recent și într-o altfel de ipostază. Cântăreața a participat la Asia Express, unde a făcut o figură frumoasă. A ajuns destul de departe în competiție, însă drumul nu a fost ușor pentru ea.

Pe lângă conflictele apărute pe parcurs, Andei Adam i-a fost destul de greu și să se adapteze. Aceasta a spus că totul a fost cu mult mai dificil decât pare. Iar una dintre situațiile extreme cu care vedeta s-a confruntat a avut loc chiar în primele zile. Cântăreața a mărturisit că, după ce a ajuns în Asia, s-a îmbolnăvit.

„La trei zile după ce am ajuns la Asia Express, am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post. Eu mă știu mai sensibilă cu stomacul. Am plecat cu niște probiotice foarte puternice, niște enzime. Voiam să mă protejez. (…) Mie mi-a fost foarte rău, nu s-a dat. Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post. După aia mi-a fost frică să mă mai ating de orice. Apoi pui imagini în care eu mănânc un burger. Dar tu știi câte zile eu nu am mâncat nimic?”, declara Anda Adam.

