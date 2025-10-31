Acasă » Știri » Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman” este istorie!

Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman" este istorie!

31/10/2025 | 10:24
Joseph, soțul Andei Adam, schimbare radicală de look după Asia Express. „Aquaman” este istorie!
Joseph Adam, soțul artistei Andei Adam, s-a afișat la TV cu o schimbare de look surprinzătoare. Împreună cu artista, a fost invitat în cadrul unui jurnal de știri pentru a povesti mai multe despre Asia Express. Dar cum arată acum cu noua tunsoare?

Joseph Adam este unul dintre cei nouă concurenți care participă la Asia Express 2025 – Drumul Eroilor. În timp ce Anda Adam este o figură binecunoscută în România, identitatea soțului său este mai puțin cunoscută publicului, Joseph alegând să poarte numele de familie al soției sale, după căsătoria cu aceasta.

Cum arată Joseph acum

Pe parcursul emisiunii, Joseph a atras atenția și prin aspectul său fizic. În primele episoade, părul său lung i-a adus o poreclă inspirată de personajul Aquaman, dată chiar de Anda Adam, iar look-ul său distinct a fost remarcat de fanii show-ului.

Anda Adam și Joseph Adam/ sursă foto: Antena 1

Recent, Joseph Adam a adoptat un look complet diferit. Părul lung a fost tuns, iar noua freză este mai sobră și ordonată, oferindu-i un aspect mai clasic, de domn. Schimbarea de stil poate să reflecte apariția unui nou proiect sau cine știe… Poate Andei Adam nu îi mai place personajul „Aquaman”.

Anda Adam și Joseph Adam/ sursă foto: Instagram

Anda Adam și soțul ei, Joseph, formează una dintre echipele care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express, în sezonul 9. Cei doi s-au ales atât cu mesaje de susținere, cât și cu multe comentarii negative, mai ales după conflictul izbucnit între artistă și Mara Bănică. De asemenea, unii telespectatori au spus despre cântăreață că este mereu nemulțumită și că se laudă foarte mult cu reușitele sale.

