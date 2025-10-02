Acasă » Știri » Anda Adam o amenință cu bătaia pe Mara Bănică, după ce i-a jignit soțul: ”În alte condiții, ai fi rămas fără păr în cap”

02/10/2025
Scandalul dintre Mara Bănică și Anda Adam continuă! Iar de data aceasta lucrurile au escaladat și au ajuns acolo unde nimeni nu se aștepta. Cântăreața a renunțat la orice jenă și a povestit în mediul online unul dintre cele mai tensionate episoade din Asia Express, care nu s-a văzut la TV. Cele două au fost la un pas de bătaie. Anda Adam s-ar fi abținut cu greu să nu sară pe Mara Bănică.

În ultimele zile, Anda Adam și Mara Bănică sunt protagonistele unui scandal de proporții. După terminarea filmărilor de la Asia Express, jurnalista nu a ezitat să își spună părerea despre cântăreață. Mara Bănică a punctat că artista este concurenta care a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere (Vezi declarațiile Marei Bănică AICI). Ei bine, după ce jurnalista și-a spus părerea, Anda Adam a explodat și a venit cu o replică extrem de acidă, făcând acuzații dure (Vezi reacția Andei Adam AICI).

După ce în ultimele zile au tot făcut schimb de replici acide, scandalul dintre Mara Bănică și Anda Adam a ajuns acum la un alt nivel. Cântăreața continuă intriga și a povestit un episod ce i-a lăsat pe toți mască. Artista nu a mai suport și a spus că a fost la un pas de bătaie, asta după ce jurnalista i-ar fi jignit soțul.

Mai exact, în mediul online, Anda Adam a povestit că la Asia Express coechipiera lui Serghei Mizil nu ar fi avut un comportament adecvat. Aceasta i-ar fi jignit soțul, fapt ce a făcut-o să vadă negru în fața ochilor și să sară la bătaie. Cu toate acestea, Anda Adam s-a abținut, dar asta doar din respect pentru Mona Segall, căci nu și-a dorit să strice economia show-ului.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv.

Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…

În alte condiții probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură, dar o respect prea mult pe Mona Segall, care face această producție extrem de grea și m-am abținut maxim să nu reacționez cum aș fi reacționat în mod normal (…) N-ai bun simț, bună creștere, n-ai nimic. Ești fără limită”, a spus Anda Adam, în mediul online.

Motivul din 2013 pentru care Mara Bănică și Anda Adam nu se suportă. Are legătură cu Victor Slav! Ce s-a întâmplat între cele două concurente de la Asia Express 2025

Ce meserie are Joseph Eudor, de fapt. Din ce câștigă bani soțul Andei Adam și ce sumă au primit de la Antena 1 pentru Asia Express

