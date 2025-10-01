Scandal monstru la Asia Express între Anda Adam și Mara Bănică: “Cel mai varză om”

E scandal mare între concurentele de la Asia Express. După ce Mara Bănică și-a spus părerea despre Anda Adam, acum cântăreața a răbufnit. Anda Adam nu a mai ținut cont de nimic și i-a dat replica jurnalistei. Acuzațiile grave au curs pe bandă rulantă și este cât se poate de clară antipatia dintre cele două. Ce a putut spune Anda Adam despre Mara Bănică?

După terminarea filmărilor de la Asia Express, Mara Bănică nu a ezitat să își spună părerea despre Anda Adam. Jurnalista a punctat că artista este concurenta care a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere și că nu se aștepta ca aceasta să aibă atât de multe fițe (Vezi declarațiile Marei Bănică AICI). Ei bine, după ce jurnalista și-a spus părerea, acum Anda Adam a explodat.

„Cea mai perversă! Cel mai varză om”

După ce a văzut ce părere are Mara Bănică despre ea, Anda Adam nu a mai ținut cont de nimic, exprimându-și la rândul ei „sentimentele” față de jurnalistă. Se pare că și artista are o părere cât se poate de proastă despre coechipiera lui Serghei Mizil, despre care spune că este foarte fake și nu are caracter.

„Deci, se pare că nu mai e o calitate a fi pe față, a fi un om direct și a fi corect. Pentru că eu am vrut să fim corecți. Am venit aici, am zis: păi, nu se poate pentru unul așa, pentru altul așa. Dar să vă explic toate neregulile, ca să nu mai ziceți că noi am avut senzația că nu știm în ce emisiune suntem. Noi am știu foarte bine în ce emisiune suntem, dar s-au întâmplat foarte multe nereguli. Tocmai de aceea ne-am și enervat la un moment dat, pentru că la unii se ține cont, la alții nu se ține cont. La unii se trece cu vederea și așa mai departe. Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CANCAN. Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe Rec. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”, a spus Anda Adam, în mediul online.

„În ce hal poate să îi jignească femeia asta”

Mai mult, Anda Adam a spus și adevărul din spatele camerelor. Artista susține că în realitate Mara Bănică a avut un comportament foarte urât. Se pare că jurnalista nu se comporta deloc bine cu localnicii și nu ezita să îi jignească pe aceștia.

„Așa că iarăși cu acuzațiile tale că noi furăm mașina, că în Asia Express se fură mașina. Nu, Mara, tu furi curent pentru că tu poți să și jignești oamenii. Asta nu mai văd oamenii la televizor. Că pe toți oamenii ăștia bătrâni și din Filipine și din Vietnam varză îi faci. Ăștia pot să ți fie părinții fato. Ăștia la care le iei tu familiile non stop. Că nu ești non stop pe post cu comportamentul tău de trei lei față de acești oameni, care sunt acolo puși ca să ne arate niște probe. În ce hal poate să îi jignească femeia asta, nu vă imaginați. Deci eu am asistat la câteva faze de îmi venea să intru într-un pământ. Adică nu ai cum să vorbești în halul ăla cu un om care nu are nicio vină, e pus acolo ca să ți arate ce ai de făcut. Femeia asta nu vă imaginați cum poate să vorbească cu oamenii ăștia și din păcate nu se vede la televizor cam tot ce spune. Mă rog, nu se văd multe, că nu au cum să monteze cei de la Antena 1 tot în 3 ore. Adică emisiunea nu e despre caracterul cuiva, e despre, mă rog, ce se întâmplă acolo și trebuie să bage și ei din toate, și din probe, și din vorbe, și din de toate. Dar nu vă imaginați lucruri pe care voi nu le vedeți la televizor. Câte am auzit și am văzut, și nu le-am văzut pe post, și oamenii respectiv nu și-au mai luat hate-ul de la public. E hate în funcție de ce se pune, dar sunt chestii mult mai nasoale decât 3 reacții de ale mele”, a mai spus Anda Adam.

SINGURA concurentă de la Asia Express pe care Mara Bănică nu a suportat-o deloc: ”Nu mă așteptam să fie așa fițoasă!”

Anda Adam a făcut scandal monstru la Asia Express! Și-a dat lavaliera jos și a vrut să plece din emisiune