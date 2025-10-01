Acasă » Știri » Scandal monstru la Asia Express între Anda Adam și Mara Bănică: “Cel mai varză om”

Scandal monstru la Asia Express între Anda Adam și Mara Bănică: “Cel mai varză om”

De: Alina Drăgan 01/10/2025 | 10:37
Scandal monstru la Asia Express între Anda Adam și Mara Bănică /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

E scandal mare între concurentele de la Asia Express. După ce Mara Bănică și-a spus părerea despre Anda Adam, acum cântăreața a răbufnit. Anda Adam nu a mai ținut cont de nimic și i-a dat replica jurnalistei. Acuzațiile grave au curs pe bandă rulantă și este cât se poate de clară antipatia dintre cele două. Ce a putut spune Anda Adam despre Mara Bănică?

După terminarea filmărilor de la Asia Express, Mara Bănică nu a ezitat să își spună părerea despre Anda Adam. Jurnalista a punctat că artista este concurenta care a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere și că nu se aștepta ca aceasta să aibă atât de multe fițe (Vezi declarațiile Marei Bănică AICI). Ei bine, după ce jurnalista și-a spus părerea, acum Anda Adam a explodat.

„Cea mai perversă! Cel mai varză om”

După ce a văzut ce părere are Mara Bănică despre ea, Anda Adam nu a mai ținut cont de nimic, exprimându-și la rândul ei „sentimentele” față de jurnalistă. Se pare că și artista are o părere cât se poate de proastă despre coechipiera lui Serghei Mizil, despre care spune că este foarte fake și nu are caracter.

„Deci, se pare că nu mai e o calitate a fi pe față, a fi un om direct și a fi corect. Pentru că eu am vrut să fim corecți. Am venit aici, am zis: păi, nu se poate pentru unul așa, pentru altul așa. Dar să vă explic toate neregulile, ca să nu mai ziceți că noi am avut senzația că nu știm în ce emisiune suntem. Noi am știu foarte bine în ce emisiune suntem, dar s-au întâmplat foarte multe nereguli. Tocmai de aceea ne-am și enervat la un moment dat, pentru că la unii se ține cont, la alții nu se ține cont. La unii se trece cu vederea și așa mai departe.

Deci, dragă Mara, am văzut și articolul pe care l-ai dat în CANCAN. Cred că nu ești în postura să-ți dai tu cu părerea despre altă lume. Pentru că tu ești cel mai varză om pe care l-am cunoscut vreodată. Calitate zero, super fake și îți iei fața ta de ziaristă doar când camerele sunt pe Rec. În rest ești mielușel. Eu măcar îți pun în față ce am de spus. Ce zici de asta? Trebuie să iei adevărul despre tine”, a spus Anda Adam, în mediul online.

Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Cu cât vor crește ratele
Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi....
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„În ce hal poate să îi jignească femeia asta”

Mai mult, Anda Adam a spus și adevărul din spatele camerelor. Artista susține că în realitate Mara Bănică a avut un comportament foarte urât. Se pare că jurnalista nu se comporta deloc bine cu localnicii și nu ezita să îi jignească pe aceștia.

„Așa că iarăși cu acuzațiile tale că noi furăm mașina, că în Asia Express se fură mașina. Nu, Mara, tu furi curent pentru că tu poți să și jignești oamenii. Asta nu mai văd oamenii la televizor. Că pe toți oamenii ăștia bătrâni și din Filipine și din Vietnam varză îi faci. Ăștia pot să ți fie părinții fato. Ăștia la care le iei tu familiile non stop. Că nu ești non stop pe post cu comportamentul tău de trei lei față de acești oameni, care sunt acolo puși ca să ne arate niște probe.

În ce hal poate să îi jignească femeia asta, nu vă imaginați. Deci eu am asistat la câteva faze de îmi venea să intru într-un pământ. Adică nu ai cum să vorbești în halul ăla cu un om care nu are nicio vină, e pus acolo ca să ți arate ce ai de făcut. Femeia asta nu vă imaginați cum poate să vorbească cu oamenii ăștia și din păcate nu se vede la televizor cam tot ce spune. Mă rog, nu se văd multe, că nu au cum să monteze cei de la Antena 1 tot în 3 ore. Adică emisiunea nu e despre caracterul cuiva, e despre, mă rog, ce se întâmplă acolo și trebuie să bage și ei din toate, și din probe, și din vorbe, și din de toate.

Dar nu vă imaginați lucruri pe care voi nu le vedeți la televizor. Câte am auzit și am văzut, și nu le-am văzut pe post, și oamenii respectiv nu și-au mai luat hate-ul de la public. E hate în funcție de ce se pune, dar sunt chestii mult mai nasoale decât 3 reacții de ale mele”, a mai spus Anda Adam.

SINGURA concurentă de la Asia Express pe care Mara Bănică nu a suportat-o deloc: ”Nu mă așteptam să fie așa fițoasă!”

Anda Adam a făcut scandal monstru la Asia Express! Și-a dat lavaliera jos și a vrut să plece din emisiune

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei
Știri
Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei
Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu un coleg: ”Cânta și el într-o trupă”
Știri
Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu un coleg:…
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
Mediafax
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Cu cât vor crește ratele
Gandul.ro
Octombrie negru pentru românii cu CREDITE. Dobânzile sar în aer începând de astăzi....
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Artiștii au trecut pe onorarii de criză. Concertul lui Fuego la Vaslui, de trei ori mai puțini bani ca anul trecut
Adevarul
Artiștii au trecut pe onorarii de criză. Concertul lui Fuego la Vaslui, de...
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Mediafax
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Click.ro
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut...
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la Iași: „Îmi este foarte frică să mă mai duc la spital”
Digi 24
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la Iași: „Îmi este...
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei...
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de...
Adrian este tânărul de 18 ani care a murit lovit de mașina de ridesharing pe care o chemase! Se mutase recent la Pitești și avea planuri mari de viitor
kanald.ro
Adrian este tânărul de 18 ani care a murit lovit de mașina de ridesharing pe...
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a...
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
kfetele.ro
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu...
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și...
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în...
Gestul oribil făcut de iubitul Ioanei Popescu la căpătâiul jurnalistei. Mara Bănică a fost șocată de tupeul lui. Incredibil ce a putut să zică: Asta era grija ta
Romania TV
Gestul oribil făcut de iubitul Ioanei Popescu la căpătâiul jurnalistei. Mara Bănică a fost șocată...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile. Unde se aplică măsura
Capital.ro
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile....
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
evz.ro
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
Gandul.ro
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO
A1
Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții...
E INCREDIBIL până unde s-a ajuns! Ce s-a întâmplat între Alexandru Ciucu şi părinții Alinei Sorescu:
radioimpuls.ro
E INCREDIBIL până unde s-a ajuns! Ce s-a întâmplat între Alexandru Ciucu şi părinții Alinei...
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se...
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei
Tragedie în Neamț! Un tânăr și-a ucis fosta iubită și a atacat-o pe mama ei
Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu ...
Dezvăluiri în premieră! Măruță nu era pregătit să audă asta: Andra s-a cuplat în secret cu un coleg: ”Cânta și el într-o trupă”
Maia Morgenstern s-a afișat alături de nepoțelul ei. Imaginea care a emoționat pe toată lumea
Maia Morgenstern s-a afișat alături de nepoțelul ei. Imaginea care a emoționat pe toată lumea
Florin Ristei trece printr-o despărțire din nou? Yasmin Awad a spus tot: „A dispărut flacăra”
Florin Ristei trece printr-o despărțire din nou? Yasmin Awad a spus tot: „A dispărut flacăra”
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație! Certurile dintre ei i-au ...
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație! Certurile dintre ei i-au exasperat pe părinți: ”Ce facem cu copiii ăștia?!”
Cine-i mama la copii și care-i pofta inimii? Tzancă Uraganu a mers cu Lambada la nunta lui Tony One. ...
Cine-i mama la copii și care-i pofta inimii? Tzancă Uraganu a mers cu Lambada la nunta lui Tony One. Ce făcea Marymar în acest timp
Vezi toate știrile
×