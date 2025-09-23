Acasă » Știri » Anda Adam a făcut scandal monstru la Asia Express! Și-a dat lavaliera jos și a vrut să plece din emisiune

De: Anca Chihaie 23/09/2025 | 11:03
Foto: captură video

Asia Express – Drumul Eroilor continuă să surprindă cu momente încărcate de tensiune și situații imprevizibile, iar ultima etapă nu a făcut excepție. În cadrul celei de-a treia etape a sezonului, desfășurată pe parcursul mai multor zile, concurenții s-au confruntat cu probe tot mai dificile, care au testat limitele răbdării și capacitatea de a lua decizii rapide sub presiune.

Una dintre cele mai spectaculoase situații s-a produs încă de la debutul zilei de concurs, când Anda Adam și soțul său, Joseph, au traversat un moment critic care i-a pus la încercare atât fizic, cât și psihic.

În urma primelor probe, cei doi au simțit că se află într-o poziție defavorizată, considerând că desfășurarea sarcinilor nu a fost echitabilă. Tensiunea acumulată a condus la o decizie surprinzătoare: ambii concurenți au încercat să renunțe la competiție și să se retragă temporar, întrerupând folosirea lavalierelor și solicitând ca și colega lor de echipă, Patricia Vargas, să facă același gest.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac!”, a spus artista în timpul competiției.

Primele momente ale zilei au fost marcate de confuzie și strategie individuală. Echipele au fost implicate într-o provocare de tip „stație”, unde alegerea locației și sincronizarea acțiunilor au fost esențiale. Anda și Joseph au încercat să rezolve sarcina după propriul plan, dar au întâmpinat dificultăți când au observat că alte echipe ocupaseră deja zonele pe care le considerau potrivite pentru rezolvarea probei. Situația a creat frustrare și sentimentul de nedreptate, contribuind la decizia lor de a abandona temporar competiția.

În ciuda acestor impedimente, eforturile lor nu au fost în totalitate zadarnice. Alte echipe au intervenit indirect, permițând ca Anda și Joseph să finalizeze proba, dar ritmul și planul inițial au fost perturbate, ceea ce a generat un nivel ridicat de stres și nemulțumire. De asemenea, colaborarea cu Patricia Vargas s-a dovedit a fi dificilă, mai ales din cauza echipamentului vestimentar nepotrivit pentru probele fizice, care a încetinit considerabil progresul echipei.

„Am clacat, ne-am săturat, am zis că nu mai vrem să continuăm în condițiile astea. Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie stop joc, chiar am vrut să abandonăm și am luat-o la pas, am căutat o cazare și să ne-am văzut de treaba noastră” a spus Joseph.

Ulterior, în timpul etapelor de auto-stop, tensiunea a continuat să crească. Echipa a decis să facă o oprire neprogramată pentru a se retrage temporar din competiție, în contextul în care considerau că regulile nu le-au oferit șanse corecte și simțeau nevoie de o pauză pentru a se reorganiza

Pe parcursul zilei, Anda și Joseph au reușit să își continue traseul, adaptându-se la circumstanțe și depășind obstacolele întâlnite. Momentul tensionat a subliniat modul în care factorii externi, planificarea provizorie, comportamentul colegilor de competiție și obstacolele fizice, pot influența semnificativ desfășurarea unui concurs.

Citește și: ”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață după emisiune!”

