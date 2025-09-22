Acasă » Exclusiv » ”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață după emisiune!”

”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață după emisiune!”

De: Elisa Morandi 22/09/2025 | 23:40
Emil Rengle știe să facă spectacol oriunde apare, dar adevărata „piesă de rezistență” s-a jucat în culisele competiției Asia Express. Dansatorul a intrat în show alături de Alejandro Fernandez, iubitul lui din 2023, cunoscut printr-o aplicație de dating. Împreună păreau de neoprit, însă traseul le-a testat nu doar limitele fizice, ci și relația. Și, surpriză, după filmări au ales să se separe pentru o vreme, ca un respiro necesar. Despre ce s-a întâmplat în aventura vieții lui și cum s-a schimbat relația după emisiune, coregraful a povestit, cu sinceritate, pentru CANCAN.RO.

Trofeul Asia Express pare să vină la pachet cu multe separări! Dan Alexa și Cătălin Bordea au câștigat competiția, dar și-au pierdut nevestele imediat după ce au pus piciorul în România. Același „blestem” amenința și cuplul Emil Rengle – Alejandro Fernandez, doar că povestea lor a luat o întorsătură neașteptată.

Celebrul coregraf spune tot în rândurile de mai jos: cum au stat despărțiți, cum și-a salvat relația și ce alte nebunii s-au petrecut în spatele camerelor de filmat pe perioada filmărilor.

CANCAN.RO: Cum a fost Asia Express pentru tine?

Emil Rengle: Asia Express a fost probabil că… Cea mai bună lecție de viață pe care am putut să o primesc vreodată. Pentru că, deși pare funny, amuzant, caterincă, ne înjurăm, ne împăcăm, concurs. Dar, de fapt, detaliile mici nu se văd la televizor și detaliile alea mici sunt exact momentele acelea în care te conectezi cu niște oameni dintr-o altă cultură, în care vezi că oamenii care n-au nimic sunt mai dăruitori decât oamenii care au.

Îți dai seama că de multe ori trecem pe lângă oameni fără să-i ajutăm.

Și când ești în o ipostază în care trebuie să fii ajutat, te pune pe gânduri, îți schimbă total felul în care vezi viața. E o lecție de viață, din punctul meu de vedere.

”După emisiune ne-am dorit să stăm la distanță una față de celălalt”

CANCAN.RO: Care au fost cele mai grele momente pentru tine? Sau care au fost momentele în care te-ai enervat foarte tare?

Emil Rengle: Păi, fiind o competiție și noi destul de competitivi, ne enervam în momentul în care nu ne ieșea vreo schemă sau nu găseam autostop.

Mai ales, frustrant este că în emisiunea asta poate să se schimbe orice situație într-o secundă. Acum ești pe primul loc, în 5 minute ești pe ultimul loc. Și cred că momentele frustrante au fost alea în care ne-am dezamăgit că, de fapt, nu ne găseam pe locurile în care ne așteptam să fim.

Emil Rengle și Alejandro
Emil Rengle și Alejandro au fost eliminați de la Asia Expess! (sursa: social media)

CANCAN.RO: V-ați certat rău?

Emil Rengle: Rău nu. Dar acum hai să fim serioși, ce cuplu sănătos, care stă împreună 24 din 24 și e filmat non-stop, nu are câte o ceartă despre viață?

La noi, în general, certurile au fost despre faptul că eu voiam la stânga, Alejandro voia la dreapta, deci total prostești toate certurile. Sau că eu vedeam verde, el vedea galben. Deci niște lucruri de te “p***” pe tine!

CANCAN.RO: E partenerul perfect și pentru astfel de aventuri?

Emil Rengle: Băi, eu așa am crezut până în Asia Express, că este partenerul perfect.

După Asia Express, mă rog la Dumnezeu în fiecare zi, să-i mulțumesc, că am găsit băiatul ăsta de lângă mine. O să vedeți. Eu cred că este surpriza acestei emisiuni, băiatul acesta. E minunat. Și nu doar cu mine, cu toți din jurul lui. A ridicat foarte mult energia și frecvența. E foarte iubit, este minunat!

CANCAN.RO: S-a schimbat într-un fel relația voastră după? Și dacă da, în ce fel?

Emil Rengle: Da. Chiar după emisiune ne-am dorit să stăm la distanță una față de celălalt pentru că aveam nevoie.

CANCAN.RO: Practic v-ați despărțit o perioadă?

Emil Rengle: Nu. De spatiu. Nu ne-am despărțit, că ne-am dus în vacanță împreună, doar că în vacanță câteva ore am stat fiecare în filmul lui. Eu pe plajă, el în cameră și după aia schimbam.

După ce ne-am revenit din febra emisiunii, ne-am dat seama că am făcut, de fapt, o terapie de cuplu și că am învățat foarte multe lucruri unul despre celălalt, care, de fapt, eu cred că ne-a salvat foarte mult din timp.

Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață, chestii pe care le-am rezolvat împreună și asta datorită situațiilor în care am fost puși, pe care, în mod normal, nu ai cum să le trăiești.

Emil Rengle, despre momentele horror din Asia Express

CANCAN.RO: Și în ce sens s-a schimbat relația voastră?

Emil Rengle: În primul și primul rând că îl vezi pe partenerul tău în niște situații în care în mod normal nu l-ai vedea.

Îl vezi cum manipulează pe alții, îl vezi cum cerșește, îl vezi cum se face se râs și te faci și tu cu el pentru că sunteți în aceeași echipă și trebuie să faci același lucru.

Toate lucrurile astea, din punctul meu de vedere, sunt niște arme, dacă le putem numi așa, pe care apoi cuplul le poate folosi să fie la potențial maxim, să le meargă mai bine, să fie mai de succes, să fie mai puternici ca și echipă împreună.

Și la noi fix asta s-a întâmplat. Ne-a făcut să fim și mai puternici împreună.

CANCAN.RO: Ce ați mâncat la Asia Express?

Emil Rengle: Grețoșenii? Am mâncat niște ouă stricate care nu mai știu cum se numesc, am mâncat gândaci, am mâncat șarpe, am mâncat ceva șobolan. Vrei să-ți mai zic?

CANCAN.RO: Si ați fost bine? Nu vi s-a făcut rău, nu ați făcut alergii?

Emil Rengle: Suntem bine, au avut grijă de noi cei din producție, totuși să nu ne bolnăvim pe acolo.

Nu, dar iti zic eu că avem destul de mulți colegi care și-au dat mațele pe afară și au vomitat, deci aia o să fie un laitmotiv al emisiunii.

CANCAN.RO: Care dintre colegi?

Emil Rengle: Cred că, dacă nu mă insel, Alina va avea recordul de vomitat, doar că Alina are și efectul să-i facă pe ceilalți să vomite.

Pentru că, la un moment dat, când Alina vomita, începea să vomite toți, inclusiv cameramanii.

E ca la căscat. A căscat unul și cască toți. Așa era Alina cu voma.

Noi n-am vomitat.

Emil Rengle si Alejandro și-au făcut planul pentru Asia Express
Emil Rengle si Alejandro și-au făcut planul pentru Asia Express

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine pe plan profesional?

Emil Rengle: Pe plan profesional, bineînțeles că dansul este pe primul loc în viața mea și urmează niște proiecte în România și în Dubai pe care le dezvolt, niște spectacole de dans și colaborări cu artiști.

Și proiectul principal în următoarele trei luni este să ne așezăm la televizor, să ne asigurăm că avem popcorn, nachos, prieteni alături și să ne uităm la emisiune.

CANCAN.RO: Cand te uiti la Asia Express si te vezi… cum este? Ești autocritic?

Păi sunt fecioară, tu ce crezi? Zi-mi mie o fecioară care nu-i autocritică.

CANCAN.RO: Deci te analizezi?

Emil Rengle: Absolut.

CANCAN.RO: Ce nu-ți place la tine de obicei, când te urmaresti la tv?

Emil Rengle: Fizic îmi place tot. La cum reacționez, la cum… Cel mai mult, cred că ce mă deranjeaza la mine și aș schimba este cum reacționez când sunt stresat.

Sub stres, da, nu mai sunt eu. Și dacă nu îmi dai de mâncare și sunt și stresat, sunt un alt om.

M-a mai strigat lumea “șarpe”. Deci, cumva, mi-am dat seama de ce.

Într-adevăr, iese un șerpișor din mine în acele momente.

