Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: ”Măgărie” + ironia lui Tudor Chirilă la adresa lui Smiley

Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, este câștigătoarea emisiunii Vocea României 2025, iar la scurt timp după ce a primit cecul în valoare de 100.000 de euro, internetul a ”explodat” de reacții.

Vă reamintim că Alessia Pop a întors toate scaunele în audiții, atunci când a ales să meargă mai departe cu echipa de jurați formată din Theo Rose și Horia Brenciu. În etapa confruntărilor, puștoaica nu a fost pe piesă, așa că a pierdut duelul, fiind salvată de Tudor Chirilă. Așa au ajuns Theo Rose și Horia Brenciu să scape din mână vocea României 2025.

Primele reacții după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025

Lupta s-a dat între Alessia și Anita, iar Pavel Bartoș a anunțat în cele din urmă numele concurentei din echipa lui Tudor Chirilă. Moment în care internetul a explodat” de comentarii, fiind deja pentru a opta oară când marele trofeu ajunge la Chirilă: ”Cred că există o mare măgărie ! Premiul era deja completat cu numele câștigătoarei!? Nu este posibil ca în fiecare an să ajungă finalist cine nu merită. Eva nu avea cum să se claseze pe locul 4; în opinia majorității oamenilor, inclusiv din mediul online, ea ar fi trebuit să câștige”, a scris un utilizator.

”Cam care mai e rostul emisiunii? Întreb pentru un prieten. 8 ediții câștigate de același antrenor? Pe bune? Nu mai are nimeni voci și prestații în afară de el?”, ”Trist si previzibil. Putem schimba numele in Vocea lui Tudor. Pentru ca doar trebuie sa fii in echipa lui. Evolutia, constanta si calitatile vocale sunt trecute cu vederea. Mult succes in viata si cariera Anita si tuturor celorlalti”, sunt alte comentarii din sutele care au inundat postările prin care s-a anunțat că Alessia Pop este câștigătoarea emisiunii Vocea României, de la Pro TV.

Ironia lui Tudor Chirilă la adresa lui Smiley, după ce a câștigat pentru a 8-a oară Vocea României

La scurt timp după ce Patricia Kass i-a înmânat marele trofeu de la Vocea României, Tudor Chirilă a îmbrăcat un tricou de culoare galbenă, cu un mesaj special pentru Smiley, pe care scria: ”Sunt bun, dar Smiley e mai bun decât mine”.

Expresia feței a făcut însă toți banii. Tudor Chirilă a afișat o mină de ”is not impressed”, de parcă s-a așteptat în tot acest timp ca Alessia din echipa lui să fie încununată vocea României din 2025.

