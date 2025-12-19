Finala Vocea României 2025. Cine sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro

Finala Vocea României 2025 aduce în prim-plan patru concurente care au reușit să impresioneze prin talent și perseverență, iar miza este una uriașă: trofeul mult dorit și premiul de 100.000 de euro.

Emoțiile sunt la cote maxime, iar telespectatorii au rolul decisiv, voturile lor stabilind câștigătoarea sezonului 13.

Finala Vocea României 2025

Evenimentul are loc vineri, 19 decembrie, de la ora 20:30, și va fi transmis în direct pe PRO TV și VOYO. Ultima etapă a competiției promite un spectacol plin de intensitate, interpretări memorabile și momente speciale. După un parcurs plin de provocări și decizii importante, finala marchează punctul culminant al sezonului, unde doar publicul va decide cine va ridica trofeul.

Unul dintre momentele de referință ale serii este prezența artistei internaționale Patricia Kaas, care revine pe scena din România după aproape trei decenii.

„Nu îmi vine să cred că sunt aproape 30 de ani de la primul meu concert în România. Acum sunt fericită că PRO TV m-a invitat la Vocea României, în gala finală, unde mă vor vedea milioane de oameni, dar îmi doresc să vă revăd și eu la concertele mele. Poate anul viitor. Mi-e dor de România și de români.”, a declarat artista.

Pe lângă prestațiile celor patru finaliste, telespectatorii vor putea urmări și momente pregătite de antrenori și invitați speciali, care au pregătit colaborări spectaculoase pentru a completa atmosfera de sărbătoare a marii finale.

Cele patru concurente care au ajuns în ultima etapă sunt Anita Petruescu, din echipa Smiley, Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes, și Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă. Fiecare dintre ele are o poveste artistică aparte și un parcurs care le-a adus în fața publicului.

Cine sunt concurenții rămaşi în finală

Anita Petruescu a început studiile în domeniul psihologiei, dar pasiunea pentru muzică a fost decisivă. A urmat Conservatorul, s-a apropiat de jazz și, după ce s-a mutat în Olanda, și-a construit o comunitate artistică solidă, pregătindu-se pentru evenimente internaționale de prestigiu.

Eva Nicolescu, în vârstă de 16 ani, elevă la Liceul de muzică „George Enescu”, a cucerit jurații prin talentul său. A început să studieze pianul la 7 ani și canto la 9 ani, iar la 12 ani compunea deja propriile versuri. În 2024, a cântat la Concertul de Crăciun de la Vatican, în fața Papei Francisc.

Raisa Radu, tot de 16 ani, vine din Slobozia și a descoperit muzica în corul bisericii. De aproape un an cântă într-o trupă locală, iar participarea la Vocea României reprezintă cel mai important pas din cariera ei artistică.

Alessia Pop a descoperit muzica la vârsta de cinci ani și a urmat un drum constant, cu studii de canto și pian. Sprijinul mamei și al fratelui au fost decisive în momentele de îndoială, iar întâlnirea cu actuala profesoară de canto i-a redat încrederea.

Marele premiu al competiției este de 100.000 de euro, dar câștigătoarea va obține și titlul de „Vocea României”, o distincție care poate deschide uși importante în cariera muzicală. Publicul are puterea de a decide, prin voturi trimise prin SMS și online, cine va fi învingătoarea sezonului 13.

CITEŞTE ŞI: Scandal monstru la Vocea României! Jurații emisiunii, acuzați că ar sabota concurenții

Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”