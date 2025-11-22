Acasă » Știri » Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”

Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși"

De: Anca Chihaie 22/11/2025 | 11:38
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”
Foto: captură YouTube

Etapa confruntărilor din acest sezon al emisiunii „Vocea României” de la PRO TV a fost marcată nu doar de duelurile vocale tensionate dintre concurenți, ci și de un moment surprinzător care a atras atenția publicului și a stârnit emoții autentice. Iată ce moment unic s-a creat în cadrul emisiunii!

Imediat după încheierea primului battle, atmosfera intensă și competitivă a fost întreruptă brusc de inițiativa lui Chirilă, care a urcat pe scenă pentru a interpreta o piesă specială dedicată lui Brenciu. Această surpriză a adus un contrast puternic față de tensiunea obișnuită a confruntărilor, oferind publicului un moment de căldură și umanitate, dar și o lecție despre respectul profesional și aprecierea între colegi.

Ce gest a făcut Tudor Chirilă pentru Horia Brenciu

Etapa confruntărilor presupune ca fiecare antrenor să selecteze doi membri din propria echipă pentru a interpreta împreună aceeași piesă, evaluând nu doar calitatea interpretării vocale, ci și chimia dintre artiști. Decizia finală revine antrenorului, care alege un singur câștigător al battle-ului, în timp ce celălalt poate fi salvat de colegi sau eliminat.  În acest context, gestul lui Chirilă a fost cu atât mai surprinzător, deoarece a transformat scena competitivă într-un spațiu în care respectul și recunoașterea profesională au fost puse în prim-plan.

„Două strofe pentru Horia Brenciu, să-i cânt, să-i rup inima… E piesa lui preferată!”, a spus Chirilă, înainte de a începe să interpreteze „Înțelegere”.

Momentul dedicat lui Horia Brenciu a atras atenția întregii echipe a emisiunii. Chimie vizibilă și emoție autentică au fost remarcate de colegi și de public între cei doi antrenori, iar gestul a demonstrat că, dincolo de rivalitatea inerentă competiției, există loc pentru gesturi care consolidează legături profesionale și umane.

„Eu pentru Horia Brenciu am respect, pentru ce a făcut el, cred că nu e simplu. Sunt momente în care îmi e simpatic, sunt momente în care îmi e drag, dar, în același timp, mă gândesc dacă lui nu îi e greu cu el însuși. Nu știu, eu cred că el crede despre mine că nu-l apreciez și nu e adevărat”, a mai spus artistul.

