Loredana, surpriză de proporţii! I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe care o așteptam”

Loredana Groza reușește să surprindă și să fie cu un pas înaintea tuturor, fie că vorbim de muzică sau de film. Artista și-a surprins plăcut fanii prin lansarea unei piese cu Direcția 5, după o pauză de 3 decenii. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, diva a vorbit despre culisele acestei colaborări, Marian Ionescu și colegii lui numărându-se și printre invitații de la concertul Maiastra, pe care Lori îl va susține în toamnă la Sala Palatului. Artista le este recunoscătoare oamenilor care au crezut în ea și care au contribuit la succesul pe care îl are de ani buni.

Loredana Groza s-a numărat printre vip-urile care au fost premiate, miercuri seară, la Viva Influencers Party 2025. Elegantă și cu zâmbetul pe buze, Lori s-a remarcat prin atitudine și outfit, fiind prima influenceriță fără internet, după cum a menționat la ridicarea premiului.

Loredana Groza: “A fost cumva o propunere pe care o așteptam”

CANCAN.RO: Începi toamna cu povești muzicale.

Loredana Groza: Da, încep cu două chiar. “Două povești” se numește cântecul pe care îl lansez împreună cu Direcția 5. Este reluarea unei colaborări după 30 de ani. Un moment emoționant, un moment în care cumva ne-am reîntâlnit pe orbită din nou. Dar de data asta, mai maturi, mai profunzi și poate mai talentați, de ce nu?

CANCAN.RO: Inițiativa a venit din partea lor sau din partea ta?

Loredana Groza: A venit din partea lor ideea de data asta și cred că a fost cumva o propunere pe care o așteptam undeva acolo. Tocmai că mă gândisem că sunt 30 de ani de când am lansat primul album pe care l-am scris împreună cu ei – “Atitudine” și merită cumva celebrat acest moment.

I-am invitat și la Sala Palatului la concertul Măiastra, pe 8 noiembrie. Ceea ce va fi interesant e că pe lângă orchestra Direcția 5 e și banda mea Agurida. Va fi și orchestră simfonică și va fi un moment epic, așa că nu-l ratați, vă rog frumos.

Loredana Groza: “Dacă n-aș fi avut oameni care să creadă în mine, poate că n-aș fi fost ce sunt astăzi”

CANCAN.RO: Care sunt oamenii care ți-au marcat cariera, care au pus umărul la cariera ta? Tu ai debutat la 16 ani la Festivalul Mamaia și de atunci ai avut un parcurs fulminant.

Loredana Groza: Sunt foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit în calea mea și care au pus umărul, ca să zic așa, la ceea ce sunt acum. Într-adevăr, dacă n-aș fi avut mentori, dacă n-aș fi avut oameni care să creadă în mine, poate că drumul meu ar fi fost mult mai sinuos și poate că n-aș fi fost ce sunt astăzi. Așa că le mulțumesc chiar și post-mortem lui Adrian Enescu, Lucian Avramescu.

Îi mulțumesc lui Marius Țeicu care e alături de mine și întotdeauna de câte ori am un concert mare sau lansez ceva, vine și mă susține, bineînțeles Direcția 5, Marian Ionescu, Răzvan Mirică. Vorbind de sfera personală în primul rând familiei mele, normal și mamei mele, tatălui meu, fratelui meu, fiicei mele Elena, dar și lui Cami Dănuș, care e aici lângă mine, asistenta mea impersonală și personală și-a pus mâna în cap. Am demascat-o ca să zic așa! Și tuturor celor care n-au loc acum să fie pomeniți, dar care știu că sunt în sufletul meu și că întotdeauna o să le port recunoștință și dragoste.

CANCAN.RO: Ești o persoană foarte bine organizată sau ai învățat să fii așa?

Loredana Groza: Am învățat să fiu bine organizată, recunosc, pentru că la început nu eram foarte ordonată, eram puțin cam dezordonată și lucrurile astea m-au ajutat foarte mult să învăț că uneori dezordinea e bună. Să nu credeți că sufăr de obsesii compulsive, acum mă duc și fac și strâng și dreg, dar cu siguranță sunt lucruri care trebuie făcute așa cum trebuie și trebuie puse acolo unde trebuie.

