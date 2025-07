Loredana Groza, la un pas de burnout! Cum a reușit artista să gestioneze situația limită: „Când revii cu picioarele pe pământ și îți dai seama că…”

Loredana Groza este cameleonică și are o energie debordantă. Pare că nimeni și nimic nu îi tulbură liniștea, însă realitatea este că a învățat cum să țină lucrurile sub control. Prezentă la Cinema City Afi Cotroceni, unde a avut loc avanpremiera filmului “Cine nu e gata”, în care și joacă, artista a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre provocarea venită la pachet cu rolul, dar și dacă, în viața privată, a fost în burnout. Loredana ne-a povestit și despre aniversarea fiicei sale pe Coasta de Azur, legătura specială dintre ele, dar și lucrurile pe care le-a învățat de la Elena.

Loredana Groza pune pasiune în tot ceea ce face, iar acest lucru se vede în concerte, videoclipuri sau filmele în care joacă. Nu lasă nimic la voia întâmplării, iar totul trebuie să fie cât mai aproape de perfecțiune. Înainte de proiecția filmului, diva a susținut live un concert acustic.

Loredana Groza: “Joc o cântăreață care se plimbă prin toată lumea, are tot felul de probleme, mai mult sau mai puțin adevărate”

CANCAN.RO: Din nou pe marele ecran. Povestește-mi despre provocarea din filmul “Cine nu e gata”. Ce rol ai?

Loredana Groza: E un rol foarte simpatic, un rol care mi-a venit mănușă pentru că ea este o cântăreață care se plimbă prin toată lumea, are tot felul de probleme, mai mult sau mai puțin adevărate. De multă ori majoritatea problemelor care ne cauzează acest burnout sunt doar în capul nostru, ele nu există cu adevărat, dar având aceste setări greșite, de multă ori ele se transformă în suferință reală. Și atunci, în ziua de astăzi, psihologul este vraciu satului ca să zic așa, cel la care vii și îți verși of-urile și problemele, atât cât își permite, pentru că ea merge până la un punct în a spune ceea ce o doare. Numai că Victoria, adică Ioana, care joacă rolul psihologului, este, practic, cea care o știe mai bine și care apasă butoanele și pe punctul ăla unde o doare cel mai tare.

Loredana Groza: “Sunt propriul meu psiholog de serviciu”

CANCAN.RO: În viața privată, ai fost în burnout și dacă da, cum ai reușit să ieși, să gestionezi situația?

Loredana Groza: Cred că am avut aproape momente de astea, dar nu pot să spun că am avut o cădere nervoasă niciodată. Sunt o femeie puternică și ca să fiu sinceră nu am nevoie de psiholog. Mă autoconsiliez ca să zic așa.

Sunt propriul meu psiholog de serviciu și cred că atunci când știi să lucrezi cu tine și vezi că uneori lucrurile pot să iasă de pe șine, atunci trebuie să știi cum să ataci, cum să tratezi acea situație și să vorbești cu tine, să găsești soluții, să nu trăiești într-o falsă realitate, pentru că de multe ori ne creăm niște realități care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă cu adevărat, exagerăm. Și în momentul când revii cu picioarele pe pământ și-ți dai seama că nu e atât de negru cum pare, începe să se vadă și lumina de la capătul tunelului.

Loredana Groza: “A fost o săptămână în cinstea Elenei”

CANCAN.RO: Ai revenit din Franța cu bateriile încărcate și ai avut acolo o sărbătorită specială. Povestește-mi despre surpriza pregătită Elenei.

Loredana Groza: Am fost câteva zile pe Costa de Azur. Inițial ajunsesem în Provence, unde am avut un concert la un castel. Am zis că e păcat să nu sărbătorim și la Cannes și, bineînțeles, cu niște prieteni dragi și la Monaco chiar de ziua ei. Deci a fost o săptămână în cinstea Elenei foarte frumoasă.

Loredana Groza: “Am învățat că trebuie să fiu mai relaxată”

CANCAN.RO: Cum este legătura mama – fiică? Este rolul vieții tale. Nu ai avut cum să te pregătești, l-ai învățat odată cu ea.

Loredana Groza: Exact. Și încă învățăm. A fi mamă este cel mai complicat lucru și de asta atunci când cineva mă întreabă cum e să ai copii, să facem, să nu facem. Nu le zic niciodată: vai, trebuie să faci sau să nu faci. Le zic, dacă simți să o faci, fă-o! Dacă nu, abține-te sau fă altceva, pentru că, într-adevăr e cea mai mare răspundere și cel mai frumos lucru în același timp.

CANCAN.RO: Ce ai învățat tu de la Elena?

Loredana Groza: Am învățat că trebuie să fiu mai relaxată, că trebuie să iau viața în fiecare zi așa cum vine. Îmi zice: “Mama, reacționezi prea mult!”

Foto: Instagram

