Acasă » Exclusiv » Moșule, să nu te sperii! Bianca Drăgușanu vrea „doar” un milion de euro sub brad

De: Andrei Iovan 24/12/2025 | 23:40
Bianca Drăgușanu și-a făcut planurile pentru sărbători din timp. Își va dedica tot timpul fiicei sale, Sofia, care va fi răsfățată, așa cum merită. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a făcut dezvăluiri despre vacanțele-surpriză pe care i le-a pregătit micuței.  În plus, am aflat și ce își dorește diva supremă să primească de la Moș Crăciun. Răspunsul ei a fost pe măsură!

Ideile Biancăi pentru sărbătorile de iarnă se învârt în jurul familiei. Au legătură mai ales cu fiica ei, Sofia, pe care intenționează să o ducă în cea mai magică excursie cu putință: în Laponia, la casa lui Moș Crăciun.

Bianca Drăgușanu vrea un milion de euro de la Moș Crăciun. sursă – social media

Iar vacanțele nu se opresc aici, Bianca și Sofia vor merge și în Londra, ca să încheie anul corespunzător. Și pentru că micuța a fost super cuminte, Moșul a venit mai devreme, cu un cadou special, pufos.

Bianca Drăgușanu nu are doleanțe prea mari: „Un milion de euro”

Iar dacă Sofia a primit deja cadoul de la Moșul, Bianca încă așteaptă. Deh, nici dorințele ei nu sunt unele așa ușor de îndeplinit. Întrebată ce și-ar dori să primească de Crăciun, vedeta a răspuns, râzând, că un milion de euro ar fi perfect.

Anul ăsta am făcut planul pentru Sărbători special pentru Sofia. Ea este cea mai importantă, tocmai de aceea tot ce fac este pentru ea. Vom merge în Laponia, ca să îl vedem pe Moș Crăciun în “elementul său natural”, apoi la Londra. Este tare încântată și mă bucur din suflet că ne vom crea aceste amintiri magice împreună. Sofia i-a scris Moșului, iar el a venit deja cu un cadou special, un cățel pudel toy. Cât despre mine, eu am tot ce îmi doresc și sunt recunoscătoare pentru tot, dar aș mai vrea un milion de euro. (n.red râde). Am multe amintiri frumoase legate de Crăciun, dar cele cu Sofia sunt cele mai prețioase, a declarat Bianca Drăgușanu pentru CANCAN.RO.

