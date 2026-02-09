Acasă » Știri » Cum arată acum Lorenzo Lamas, celebrul actor care a cucerit inimile fanelor în anii ’90

Cum arată acum Lorenzo Lamas, celebrul actor care a cucerit inimile fanelor în anii ’90

De: Anca Chihaie 09/02/2026 | 16:09
Cum arată acum Lorenzo Lamas, celebrul actor care a cucerit inimile fanelor în anii '90
Cum arată acum Lorenzo Lamas/foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Lorenzo Lamas, unul dintre actorii emblematici ai televiziunii americane din ultimele decenii ale secolului trecut, continuă să atragă atenția publicului prin prezența sa carismatică și prin forma fizică remarcabilă pe care o menține la o vârstă înaintată. Cunoscut pentru rolurile care l-au transformat într-un simbol al masculinității anilor ’80 și ’90, artistul rămâne o figură recognoscibilă atât pentru generațiile care l-au urmărit în perioada de glorie, cât și pentru publicul mai tânăr curios de starurile epocii respective.

Originar din California, Lorenzo Lamas provine dintr-o familie cu tradiție în cinematografie, ceea ce i-a influențat parcursul încă din copilărie. Interesul pentru actorie s-a manifestat de timpuriu, iar pregătirea profesională a inclus studii de specialitate care i-au deschis drumul către primele apariții pe ecran în anii ’70. De-a lungul carierei, a acumulat o filmografie extinsă, incluzând producții de televiziune, filme de acțiune și proiecte independente.

Cum arată acum Lorenzo Lamas

Consacrarea a venit odată cu rolul lui Lance Cumson din serialul dramatic „Falcon Crest”, producție care a dominat audiențele televiziunii americane în anii ’80. Personajul interpretat de Lamas a contribuit decisiv la popularitatea serialului, iar aparițiile sale au impus rapid imaginea actorului drept unul dintre cei mai atrăgători bărbați de la Hollywood. Impactul interpretării sale a fost reflectat și prin recunoaștere critică, inclusiv o nominalizare la Globurile de Aur pentru interpretare într-un serial de televiziune.

Un nou val de notorietate a venit în anii ’90, când Lorenzo Lamas a devenit protagonistul serialului de acțiune „Renegade”. Rolul lui Reno Raines, un fost polițist acuzat pe nedrept și devenit fugar, l-a transformat într-un simbol al genului action TV. Serialul a avut succes internațional, consolidând statutul actorului ca figură reprezentativă a televiziunii de divertisment din acea perioadă.

Pe lângă activitatea artistică, Lamas s-a remarcat și prin pasiunea pentru artele marțiale. Practicarea disciplinelor precum taekwondo, karate, jujitsu, aikido și shotokan a contribuit la imaginea sa de interpret al rolurilor fizice și la stilul autentic al scenelor de acțiune. Pregătirea sportivă riguroasă a rămas o constantă a vieții sale, reflectată în forma fizică pe care o păstrează și în prezent.

În apariții publice recente desfășurate la Los Angeles, actorul a fost remarcat pentru energia și eleganța sa, menținând o imagine apropiată de cea care l-a consacrat în tinerețe. Prezența sa la evenimente mondene și ceremonii dedicate comunității a demonstrat continuitatea interesului public pentru personalitatea sa, dar și o implicare constantă în viața socială și culturală.

Cum arată acum Lorenzo Lamas/foto: Instagram

Citește și: De ce a plecat Mihai Călin de la Pro TV, unde prezenta „Ştii şi câştigi!”. A dezvăluit motivul abia acum

Nu rata: Carențele teatrului românesc, expuse public de actorul Mihai Călin. Artistul din serialul-vedetă de la Antena 1 a divulgat salariile din breaslă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Știri
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Știri
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul...
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre aceste două fete. Geniile izbutesc sub 1 minut
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Cât au ajuns să coste urzicile acum, în februarie 2026. Românii cumpără 100-200 de grame
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Ramona a fost adoptată în Italia când avea 4 ani. Acum își caută familia din Călărași
Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România
Meseria uitată de pe vremea lui Ceaușescu care e la mare căutare în 2026, în România
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii ...
Un bărbat din Vâlcea, amendat cu 13.000 de lei din cauza unui video postat pe TikTok. Motivul amenzii usturătoare
Vezi toate știrile
×