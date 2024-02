De ce a plecat Mihai Călin de la Pro TV, unde prezenta „Ştii şi câştigi!”. A dezvăluit motivul abia acum

Mihai Călin a fost, în urmă cu 20 de ani, una dintre cele mai îndrăgite vedete din lumea televiziunii. A prezentat la Pro TV emisiunile „Știi și câștigi!” și „Roata Norocului”. La un moment dat, vedeta a dispărut de pe micile ecrane. De atunci, întrebarea a stat pe buzele tuturor: de ce a încheiat Mihai Călin colaborarea cu Pro TV.

În 1995, Mihai Călin a devenit cunoscut publicului larg odată cu prezentarea show-ului „Ştii şi câştigi!” de la PRO TV. Cu toate acestea, el nu s-a bazat exclusiv pe această activitate, ci a avut întotdeauna și alte surse de venit. Prin urmare, atunci când a încheiat colaborarea cu Pro TV, actorul nu a rămas fără perspectivă profesională.

Mihai Călin recunoaște că, pe lângă activitățile sale la teatru, a avut întotdeauna și alte proiecte pentru a-și asigura stabilitatea financiară și a evita eventualele probleme puse de bani.

S-au succedat mai multe tipuri de emisiuni și la un moment dat a existat un fel de criză economică puternică în România la începutul anilor 2000, inclusiv televiziunile erau confruntate cu mari greutăți din punct de vedere financiar și pe un termen scurt nu s-a mai făcut, nu mai știu ce emisiune făceam. Și eu nu am rămas a cincea roată la căruță. Eu mi-am văzut de teatru, de film”, a dezvăluit Mihai Călin la impact.ro.

Chiar dacă nu mai colaborează cu Pro TV, Mihai Călin are o agendă aglomerată. Interpretează roluri la Teatrul Național și a primit o distribuție în telenovela „Fructul Oprit” de la Antena 1.

Mihai Călin recunoaște că a trecut și el prin perioade financiare mai dificile, dar nu a abandonat niciodată actoria. A găsit modalități alternative de a face față situației.

„Din 1994 de când am terminat facultatea și am fost angajat, în urma unui concurs, la Teatru Național, unde sunt și acum, întotdeauna, până acum cinci ani, cam până în 2018, am avut niște salarii de mizerie. Nu se putea supraviețui fără să faci ceva, să colaborezi, să faci un film ceva, televiziune, reclamă, radio, pe lângă teatru”, a dezvăluit în urmă cu ceva rimp Mihai Călin, pentru unica.ro.