De ce și-a dat demisia Bebe Cotimanis de la Pro TV, după 25 de ani. A dezvăluit motivul abia acum

Bebe Cotimanis a dezvăluit abia acum de ce a încheiat colaborarea cu Pro TV. Actorul și-a dat demisia după 25 de ani de contract cu postul de televiziune. Acesta s-a alăturat echipei unui post concurent, mai exact, Prima TV.

Bebe Cotimanis a fost timp de 25 de ani vocea Pro TV, fiind prezent aproape tot timpul pe post. După o colaborare de 25 de ani, actorul a luat o decizie surprinzătoare. Și-a dat demisia de la Pro TV, alegând să se alăture echipei de la Prima TV, un post concurent.

Actorul a dezvăluit că decizia a venit fără niciun fel de regret. Mai mult, Bebe Cotimanis susuține că nu a stat prea mult pe gânduri înainte de a-și anunța plecarea. Se pare că unele modificări din cadrul trustului au fost factori determinanți în decizia vedetei de a pune capăt colaborării de 25 de ani.

„Uneori atașamentul este o boală, iar de boala asta eu sufăr foarte puțin. Am depășit momentul fantastic de repede. După 25 de ani am plecat pentru că nu mă mai regăseam. După plecarea lui Adrian Sârbu multă lume nu și-a mai găsit locul acolo. Nu e nimic grav, după fix 25 de ani am plecat și de la Nottara. Nu am acest atașament. Iar după ce am plecat din Pro, la nici câteva ore am fost sunat să mă duc la Prima Tv. Am plecat fără perspectiva de a-mi găsi ceva mai bun, pur și simplu am făcut-o. Țin foarte mult la independența mea. Eu am fost liber profesionist mereu, așa m-am născut”, a dezvăluit Bebe Cotimanis, pentru jurnaliștii de la Fanatik.ro.