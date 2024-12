Vlăduța Lupău, pusă la zid după ce a cântat în Parcul Mogoșoaia din Capitală: ”Săraca de ea. Ce a pățit?!”

Recent, Vlăduța Lupău a ajuns în centrul atenției după ce o serie de filmulețe cu pe scenă au ajuns publice. Videoclipurile au ajuns rapid virale în mediul online, adunând peste 200.000 de vizualizări. Internauții au criticat-o dur pentru prestația pe care a avut-o la concert. De asemenea, mulți dintre oamenii care au urmărit imaginile au comentat negativ cu privire la ținuta pe care a purtat-o.

În data de 6 decembrie, chiar de Moș Nicolae, Vlăduța Lupău a susținut un concert în Parcul Mogoșoaia. O femeie prezentă la spectacol a surprins câteva momente din prestația artistei și a făcut filmulețe publice. În urma acestor postări, cântăreața a fost aspru criticată.

Sute de persoane au lăsat mesaje răutăcioase în secțiunea de comentarii a imaginilor cu vedeta. În timp ce unii oameni au acuzat-o că a cântat foarte slab la concertul respectiv, alții au ținut să facă glume pe seama felului în care s-a prezentat pe scenă Vlăduța Lupău.

„Ascultăm și nu judecăm”/ „Încă o cheamă lumea la evenimente”/ „Vlăduța refuză să accepte că are nevoie de pauză”/ „Săraca de ea, ce a pățit?”/ „Mi-a fugit cățelușa când am pornit sonorul”/ „Dacă luați sonorul, chiar cântă bine Vlăduța. Cred că are microfonul răgușit”/ „A cântat de toți banii și a rămas cu datorie”/ „Eu la ora de muzică”/ „Asta e pe bune?”/ „Am un eveniment pe 33 ianuarie”/ „Era un film… Sărmana Maria”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.