Decizia radicală luată de Vlăduța Lupău, după ce a devenit mamă pentru a doua oară. A anulat tot: ”Nu mai reușesc”

Vlăduța Lupău a fost nevoită să facă o serie de schimbări în viața ei, după venirea pe lume a celui de-al doilea copil, Isaia. Artista a renunțat la concertul pe care îl ținea în fiecare an de Crăciun și se axează pe noul membru al familiei. Totuși, ea le promite fanilor că va reveni în forță în anul ce urmează.

Vlăduța Lupău și fotbalistul Adi Rus au devenit părinții unui băiețel minunat pentru a doua oară, în această vară. De atunci, atenția lor este complet îndreptată asupra micuțului Isaia, fapt ce o determină pe artistă să renunțe la îndatoririle pe care la are față de fanii ei.

Ce schimbări a făcut Vlăduța Lupău de când a născut

Cântăreața a mărturisit că a renunțat la o tradiție dragă sufletului ei, pe care a practicat-o cu strictețe în ultimii opt ani. Este vorba despre concertul „Vin acasă de Crăciun”, pe care Vlăduța Lupău a fost nevoită să-l anuleze în acest an. Acest lucru este o urmare a faptului că artista își dorește să îi ofere toată atenția ei lui Isaia.

„Aveam multe proiecte iarna și în fiecare an, concertul meu cu o tradiție de 8 ani, „Vin acasă de Crăciun”, dar nu mai reușesc să îl pun în scenă anul acesta. Băiețelul este mic și cea mai mare realizare de anul acesta este el și am decis să mă dedic lui. Acum balanța înclină spre familie dar de la anul, forță” , a declarat Vlăduța Lupău pentru Click!

Primește ajutor din partea familiei

Vlăduța Lupău susține că ajutorul familiei este nelipsit și extrem de important în această perioadă. Mai ales că, recent, ea a fost invitată la concertul aniversar al lui Adrian Minune și nu ar fi putut să onoreze invitația fără ajutorul familiei ei.

„Dacă nu te ajută familia și cei de acasă, partenerul, ca artist, când ai copii mici, nu prea poți să pleci de acasă.”, a mai spus vedeta.

Cum a reușit Vlăduța Lupău să slăbească în timp record

Pentru a răspunde numeroaselor întrebări, Vlăduța a ales să facă un clip video pe InstaStory. Ea a explicat că a reușit să scape rapid de burtă datorită geneticii și faptului că nu exagerează cu mâncarea.

„Cea mai întâlnită întrebare pe care o am pe Instagram, după ce am născut, cum a slăbit/ cum am scăpat de burtă/ care e secretul/ ce siropuri am băut. Nu am băut niciun sirop, secretul cred este genetica, în primul rând, al doilea, foamea, pentru că nu prea mănânc și, nu știu dacă e un secret sau nu, am purtat un chilot modelator. L-am purtat și după prima sarcină, când l-am născut pe Iair, care strânge extrem de tare…într-adevăr, am scăpat de burtă”, a mărturisit Vlăduța Lupău.

