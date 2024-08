Vlăduța Lupău, abdomen de invidiat la 2 luni de la naștere. Cum a reușit să scape de kilogramele în plus, de fapt

După două nașteri, celebra cântăreață de muzică de petrecere arată extraordinar. Toată lumea se întreabă cum a reușit să își recapete silueta dinainte de naștere în doar două luni.

Cum a reușit Vlăduța Lupău să slăbească în timp record

Pentru a răspunde numeroaselor întrebări, Vlăduța a ales să facă un clip video pe InstaStory. Ea a explicat că a reușit să scape rapid de burtă datorită geneticii și faptului că nu exagerează cu mâncarea.

„Cea mai întâlnită întrebare pe care o am pe Instagram, după ce am născut, cum a slăbit/ cum am scăpat de burtă/ care e secretul/ ce siropuri am băut. Nu am băut niciun sirop, secretul cred este genetica, în primul rând, al doilea, foamea, pentru că nu prea mănânc și, nu știu dacă e un secret sau nu, am purtat un chilot modelator. L-am purtat și după prima sarcină, când l-am născut pe Iair, care strânge extrem de tare…într-adevăr, am scăpat de burtă”, a mărturisit Vlăduța Lupău.

Andra și Vlăduța Lupău au încins ringul de dans la botezul lui Isaia

Pe 22 august 2024, botezul micuțului Isaia, fiul artistei Vlăduța Lupău și al fotbalistului Adi Rus, a fost unul dintre cele mai anticipate evenimente mondene.

Ceremonia a avut loc într-un cadru de vis, la un resort exclusivist selectat cu atenție de părinți, oferind invitaților o experiență memorabilă. Decorul a fost elegant și rafinat, cu flori, inimioare și baloane albe, creând o atmosferă magică și sofisticată pentru această ocazie specială.