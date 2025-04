Leguma IEFTINĂ care îți menține inima sănătoasă. 500 de grame costă doar 11 lei

O legumă care nu are foarte mare popularitate în România este recomandată de cardiologii de top pentru beneficiile pe care le are asupra inimii. Mai mult decât atât, nu este deloc scumpă. Se găsește în orice supermarket, iar 500 de grame costă doar 11 lei.

Fiind mereu înconjurați de produse nesănătoase, oamenii încearcă să se îndrepte către o alimentație corectă. Legumele au foarte multe beneficii pentru organism. În timp ce unele ne întăresc oasele sau ne ajută să ne menținem tineri, altele susțin sănătatea creierului sau a inimii. Este și cazul unei legume pe care românii nu o consumă des, însă este important să știe că medicii renumiți o recomandă.

Ce legumă menține inima sănătoasă

Leguma esențială pentru buna funcționare a inimii este varza de Bruxelles. Cardiologii de top o recomandă pentru că este plină de nutrienți și fibre. De asemenea, este bogată în potasiu și în vitaminele C și K.

Medicii de peste hotare au transmis că varza de Bruxelles poate fi o adevărată comoară pentru inimă, dacă este introdusă în alimentație și consumată constant. Această legumă conține din plin vitamina K, un nutrient important pentru sănătatea arterelor.

De asemenea, varza de Bruxelles are vitamina C. Aceasta are rol antioxidant și combate radicalii liberi din organism care, în timp, pot provoca afecțiuni precum ateroscleroza. Totodată, medicii cardiologi au transmis că această legume conține și potasiu, un mineral bun pentru menținerea inimii în formă maximă.

„Varza de Bruxelles este o legumă adesea trecută cu vederea, dar sănătoasă pentru inimă din atât de multe motive”, a declarat nutriționistul Elana Natker, potrivit Eathingwell.

Mai mult decât atât, fibrele pe care le conține varza de Bruxelles sunt benefice și pentru sănătatea intestinală. Potrivit studiilor realizate de-a lungul timpului, acestea pot modifica favorabil bacteriile intestinale. Astfel, leguma poate ajuta la problemele legate de scăderea tensiunii arteriale.

„Fibrele nu înseamnă doar hrănirea bacteriilor intestinale bune. După ce microbii intestinali mănâncă fibre, aceștia produc compuși benefici numiți acizi grași cu lanț scurt, despre care se crede că îmbunătățesc sănătatea inimii prin scăderea tensiunii arteriale”, a spus cardiologul ardiologul Carl Lavie.

