Alimentul care costă doar 7 lei în supermarket și e „campion” la omega 3. Mihaela Bilic: „Are toți nutrienții de care avem nevoie”

Mihaela Bilic și-a surprins urmăritorii cu o variantă de masă practică și ușoară care, în același timp, conține toți nutrienții necesari pentru organism. Vedeta Pro TV a precizat că acest produs costă doar 7 lei în supermarket și e „campion” la omega 3. De asemenea, conține un aliment care crește absorbția fierului.

Vedeta Pro TV a precizat că acestea sunt bogate în omega 3 și vitamina D. Mai mult decât atât, sosul de roșii crește absorbția fierului. Nutriționistul a mărturisit că acest aliment costă doar 7 lei și conține toți nutrienții necesari.

„Știu că v-am mai zis, dar merită să vă amintesc. Ea este conserva de sardină în sos de tomate. De ce e așa valoroasă? Pentru că are omega 3 din peștele gras, vitamina D din grăsimea de pește, are oase, adică are calciu, că sunt fierte cu tot cu oase, și are mult fier. Aceste patru ingrediente, într-o cutiuță perfectă, care nu costă decât șapte lei, Și în felul ăsta bifați toți nutrienții de care aveți nevoie într-o formă armonioasă, extrem de ușor de absorbit în organism. Și de ce am ales-o în sos tomat? Pentru că mediul acid din roșii crește absorbția fierului”, a spus Mihaela Bilic, într-un videoclip, pe pagina ei de Facebook.