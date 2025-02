Care este „leguma perfectă”, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Trebuie să o mâncăm măcar de 2 ori pe săptămână”

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, a dezvăluit care este leguma ce poate înlocui cu succes proteinele animale, oferind în același timp numeroase beneficii pentru sănătate. Potrivit specialistului, această legumă este esențială într-o dietă echilibrată și ar trebui consumată de cel puțin două ori pe săptămână.

Cu o vastă experiență în domeniul nutriției, Mihaela Bilic este una dintre cele mai apreciate voci din România atunci când vine vorba de un stil de viață sănătos. Sfaturile sale sunt urmărite de mii de oameni, iar recomandările ei sunt bazate pe studii științifice și practici alimentare echilibrate. De-a lungul anilor, medicul a ajutat numeroase persoane să adopte o alimentație corectă și să facă alegeri mai bune pentru sănătatea lor.

CITEȘTE ȘI: Mihaela Bilic a dat verdictul! Care este singurul salam sănătos din comerț. Îl găsești în orice supermarket

Nutriționistul a explicat de ce mazărea este una dintre cele mai bune surse de proteine vegetale și cum poate fi integrată în alimentație. Pe lângă faptul că este bogată în fibre, mazărea ajută la menținerea unui echilibru glicemic optim și oferă o senzație de sațietate îndelungată. De asemenea, în comparație cu alte leguminoase, aceasta nu provoacă balonare și este ușor de preparat.

Iată ce a declarat Mihaela Bilic despre beneficiile mazărei și modul în care ar trebui consumată:

„Mazăre cu pui și muuuuult mărar

Măcar de 2 ori/săpt ar trebui să avem în meniu leguminoase-boabe ca să alternăm proteinele animale cu cele vegetale. După ce soia a picat în dizgrație, de modificată genetic ce este (80% din culturi sunt cu OMG-uri), mazărea s-a trezit încoronată drept proteina vegetală perfectă!

Dacă fasolea boabe trebuie fiartă în multe ape ca să nu baloneze, mazărea nu are acest inconvenient. E plină de fibre, deci satură. Ajută și la menținerea echilibrului glicemic, pentru că amidonul din ea se absoarbe lent și ține de foame. Are minerale din belșug plus proteine vegetale, chiar dacă nu sunt de calitatea I.

Prin combinarea leguminoaselor cu cereale acoperim tot spectrul de aminoacizi esențiali, deci nu-i greșit să o mâncăm cu o felie de pâine. Apoi, dacă o gătim cu sos de roșii, creștem absorția fierului. Și nu în ultimul rând, dacă îi punem mărar din belșug nu mai are nevoie de sare și ajută la ameliorarea celulitei.

Mazărea congelată este cea mai practică variantă în orice sezon și dacă folosiți o oală de fiert sub presiune, în 20 min masa e gata.”