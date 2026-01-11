Acasă » Știri » Viața amoroasă a Giorgiei Meloni: de la despărțirea publică, la zvonurile incendiare cu Elon Musk

De: Diana Cernea 12/01/2026 | 00:50
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a ajuns în centrul atenției nu doar pentru deciziile politice, ci și pentru viața sa personală. De la o despărțire anunțată public până la speculații neașteptate despre o posibilă apropiere de Elon Musk, povestea sentimentală a liderului italian a stârnit interes la nivel internațional.

O despărțire anunțată public, după aproape un deceniu de relație

Potrivit Times of India, viața amoroasă a Giorgiei Meloni a trecut prin schimbări importante, atent urmărite de presă și comentate intens pe rețelele sociale.

Ea a avut o relație de lungă durată cu jurnalistul Andrea Giambruno, alături de care are o fiică. Cei doi nu au fost căsătoriți, însă au format un cuplu timp de aproape zece ani, fiind considerați o familie discretă, dar unită.

Despărțirea a fost făcută publică chiar de Meloni în 2023, după ce Giambruno a fost implicat într-un scandal mediatic, apărut în urma unor comentarii și comportamente neadecvate. Mai exact, jurnalistul, la acea vreme prezentator al talk-show-ului de știri Diario Del Giorno de la Mediaset, a fost înregistrat în afara emisiunii, în timp ce făcea remarci obscene și comentarii sugestive la adresa unei colege.

Premierul a ales să pună capăt relației printr-un mesaj scurt și la obiect, în care a lăsat clar de înțeles că drumurile lor se despart și că pune, mai presus de orice, binele fiicei lor. Fără declarații lacrimogene sau scandal public, Meloni a transmis ferm că decizia a fost luată în liniște și cu gândul la copil. Gestul ei a fost privit de mulți drept unul matur și asumat, mai ales în contextul în care viața sa este constant sub lupa opiniei publice.

Zvonurile despre Elon Musk și reacția oficială

La scurt timp după anunțul despărțirii, numele premierului italian a fost asociat cu cel al lui Elon Musk. Totul a pornit de la apariția lor comună la un eveniment internațional, unde o fotografie a celor doi a devenit virală și a alimentat speculații despre o posibilă relație.

Imaginile au fost suficiente pentru ca rețelele sociale să explodeze, iar zvonurile să se răspândească rapid. Cu toate acestea, informațiile au fost dezmințite ferm. Elon Musk a clarificat public că între el și Giorgia Meloni nu există nicio relație romantică și că prezența lor la același eveniment nu a avut nicio semnificație personală.

De asemenea, surse apropiate premierului au subliniat că nu există nicio legătură amoroasă între cei doi, iar speculațiile au fost rezultatul interpretărilor exagerate din mediul online.

Viața personală a Giorgiei Meloni continuă să fie atent urmărită, însă faptele rămân clare: o despărțire asumată, o perioadă de discreție și zvonuri infirmate rapid. Dincolo de titluri scandaloase și speculații incitante, lidera italiană pare hotărâtă să păstreze o graniță clară între viața ei publică și cea privată.

Amy Schumer, salvată de simțul umorului în toiul divorțului: „Stați la rând, băieți!”

Cine profită de noua tragedie din familia Kennedy. Acuzații grave după moartea nepoatei lui JFK

