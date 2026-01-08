Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Amy Schumer, salvată de simțul umorului în toiul divorțului: „Stați la rând, băieți!”

De: Daniel Matei 08/01/2026 | 22:10
Actrița Amy Schumer își păstrează simțul umorului după ce a depus recent cererea de divorț de Chris Fischer.

Schumer, în vârstă de 44 de ani, a postat miercuri pe Instagram Stories o fotografie în care apare purtând o ținută lejeră, iar fotografia este însoțită de o descriere amuzantă, care face referire la un articol scris de Daily Mail în aceeași zi despre faptul că a fost surprinsă de fotografi pe stradă.

„Actrița a optat pentru confort”, a copiat ea în glumă direct din articolul publicației britanice, adăugând propria sa remarcă amuzantă. „Stați la rând, băieți!”, a scris ea peste fotografie.

În fotografie, Schumer este îmbrăcată într-o haină supradimensionată de iarnă, colanți, un hanorac și pantofi sport, toate completate cu o căciulă roșie tricotată, lejeră.

Vedeta din „I Feel Pretty” a depus marți, la o instanță din statul New York, documentele pentru a pune capăt relației cu Fischer, scrie Page Six.

Cea mai recentă postare a ei pe rețelele de socializare este o schimbare de direcție față de cele mai recente și extrem de revelatoare postări care le-a distribuit în ultima vreme, scrie sursa citată. Chiar în weekendul trecut, ea și-a etalat transformarea fizică după pierderea în greutate, arătând elegantă într-o serie de costume de baie, menționând: „Mama mi-a făcut aceste fotografii în timp ce îmi făceam bagajele pentru o călătorie”. Schumer nu s-a sfiit să-și împărtășească mentalitatea pentru noul an, imediat după despărțirea de Fischer. Speculațiile despre divorț au izbucnit în noiembrie 2025, vedeta din „Last Comic Standing” confirmând despărțirea în luna următoare.

Amy Schumer și Chris Fischer divorțează

Actrița Amy Schumer a anunțat că ea și soțul ei, bucătarul Chris Fischer, au decis să pună capăt căsniciei, după șapte ani.

Schumer și Fischer s-au căsătorit în februarie 2018 în Malibu, California. Fiul lor s-a născut în mai 2019. Cei doi au apărut împreună în emisiunea „Amy Schumer Learns to Cook” de pe Food Network și în miniseria HBO „Expecting Amy”, care a documentat sarcina ei dificilă. Schumer a mai spus că producția „Life & Beth” de pe Hulu este semi-autobiografică și inspirată de căsătoria ei cu Fischer.

Schumer s-a lansat ca vedetă de cinema în filmul „Trainwreck” din 2015, regizat de Judd Apatow. Și-a demonstrat talentul făcând numere de stand-up în turnee și în emisiuni TV. Recent, au apărut speculații că actrița, care a slăbit mult în ultima vreme, și-ar dori să divorțeze. Ea a postat mai multe fotografii în care își etala noua siluetă. Internauții au observat rapid, însă, că în imaginile postate de vedetă se poate observa în mod clar un indiciu cum că relația sa cu Fischer nu merge în direcția bună.

Florin Salam, umilit pe scena de la Berăria H chiar de managerul locației. Prima reacție a manelistului: ...
Florin Salam, umilit pe scena de la Berăria H chiar de managerul locației. Prima reacție a manelistului: ”Îl iert!”
Cristina Cioran, salvată de propria fiică când a leșinat în casă: ”A fost cumplit!”
Cristina Cioran, salvată de propria fiică când a leșinat în casă: ”A fost cumplit!”
Dialog spumos la Dan Capatos Show între fostul Ramonei Olaru și Alex Bodi! Cătălin Cazacu: „Ești ...
Dialog spumos la Dan Capatos Show între fostul Ramonei Olaru și Alex Bodi! Cătălin Cazacu: „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
Câte sezoane va avea A Knight of the Seven Kingdoms și când apar următoarele
Câte sezoane va avea A Knight of the Seven Kingdoms și când apar următoarele
Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu, înainte să moară. Informația care dă peste cap ancheta!
Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu, înainte să moară. Informația care dă peste cap ancheta!
Dan Bittman nu a dat nimănui un inel. Nici măcar Taniei Budi
Dan Bittman nu a dat nimănui un inel. Nici măcar Taniei Budi
