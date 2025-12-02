Se anunță divorțul momentului! Vedeta și-a șters pozele cu soțul, a renunțat la verighetă și a slăbit spectaculos

Amy Schumer pare să fi dat doar un indiciu că, într-adevăr, divorțează de soțul ei, Chris Fischer, scrie presa tabloidă din Statele Unite.

Actrița de comedie, care de ceva timp a început să facă eforturi considerabile pentru a slăbi, a postat pe Instagram în weekend mai multe fotografii în care își etala noua siluetă. Internauții au observat rapid, însă, că în imaginile postate de vedetă se poate observa în mod clar un indiciu cum că relația sa cu Fischer ar scârțâi, scrie Page Six.

Este vorba despre faptul că, în fotografiile în care apare îmbrăcată într-o rochie galbenă și purtând pantofi negri cu toc, comedianta nu mai poartă verighetă. Ce e drept, însă, este că în respectivele imagini, Schumer nu poartă niciun fel de bijuterie cu această ținută, notează jurnaliștii americani.

„Încerc să merg la petrecere, dar cineva nu vrea să se culce”, a scris Schumer, în vârstă de 44 de ani, în descrierea fotografiilor, care o arătau pe ea și pe fiul de 6 ani al său, Gene, jucându-se în fundal.

Reprezentanții lui Schumer nu au comentat momentan zvonurile apărute ca urmare a postării. La începutul acestei luni, Schumer a șters toate postările ei de dinainte de începerea programului pentru slăbit de pe pagina ei de Instagram, insistând că „și-a șters vechile fotografii fără niciun motiv!”.

Amy Schumer divorțează de Chris Fischer?

Apoi a încărcat o serie de fotografii noi în care apărea fără verighetă. „Instagramul tău nu este identitatea ta, ci o selecție a ceea ce vrei tu ca lumea să vadă și mă simt puternică și frumoasă și a fost distractiv să împărtășesc asta cu oamenii”, a explicat ea ulterior.

Cu toate acestea, Daily Mail a relatat ulterior că povestea este mai complexă.

„Amy este 100% pe cale să divorțeze. A slăbit. A trecut peste asta”, a declarat o sursă pentru publicație, menționând că „l-a șters pe Chris de pe Instagram, apoi a șters restul. Va depune dosarul (de divorț, n. red.) în curând, dar s-a terminat. Gata”, a declarat sursa.

O altă sursă a subliniat că actrița „nu l-a mai dus (pe soțul ei, n. red.) pe covorul roșu de luni de zile”.

„Când o femeie slăbește, personalitatea ei se schimbă. Amy s-a schimbat de când a slăbit, este mult mai relaxată. Cred că își dorește mai mult de la viață”, a declarat cea de-a doua sursă.

Acea sursă, dar și o a treia, au susținut, de asemenea, că autismul lui Fischer „a devenit și el o problemă minoră pentru relația lor”. Cu toate acestea, o altă sursă apropiată cuplului a povestit pentru revista People că, deși cei doi „se ocupă în privat de problemele normale pe care le au cuplurile aflate în căsnicii lungi”, „ambii sunt dedicați relației”. Schumer și Fischer s-au căsătorit în februarie 2018.

CITEȘTE ȘI:

O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut

Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk