Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk

Un consultant IT din Marea Britanie spune că a trecut prin „13 săptămâni de iad” după ce a fost arestat pentru că a postat pe contul său de LinkedIN mai multe fotografii în care apărea cu o armă în mână.

Jon Richelieu-Booth a postat trei imagini cu el însuși cu arme de foc în timp ce se afla pe o proprietate privată cu niște prieteni în timpul unei vacanțe petrecute în Florida, SUA. Imaginile pot să pară unele banale, genul de poze pe care și le-ar face multe persoane care ajung în Statele Unite. Cu toate acestea, când s-a întors în Marea Britanie în august, un ofițer de poliție l-a vizitat acasă pentru a-l avertiza că imaginile postate reprezintă o problemă, scrie Daily Mail.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani a declarat că s-a oferit să dovedească faptul că fotografiile au fost făcute în SUA, unde deținerea sau tragerea cu arme de foc este legală. Ofițerii i-au spus că nu este necesar. O săptămână mai târziu, pe 23 august, polițiștii s-au întors și l-au arestat sub acuzația de deținere a unei arme de foc. Richelieu-Booth a fost ținut peste noapte într-o celulă înainte de a fi interogat. Apoi, acesta a fost eliberat pe cauțiune până în octombrie. Britanicul susține că polițiștii au venit la locuința sa de încă trei ori înainte ca acuzațiile împotriva sa să fie retrase în mod oficial.

Britanicul povestește că după ce a fost pus sub acuzare nu a putut lucra deoarece telefonul și computerele sale au fost confiscate de poliție. Din acest motiv, el spune că oamenii legii au făcut „abuz de putere” în cazul său.

„Oricine ar trebui să aibă voie să spună orice dorește, atâta timp cât nu este plin de ură”, spune el.

Povestea, distribuită și de Elon Musk pe rețelele sociale

Povestea britanicului a fost redistribuită și de miliardarul Elon Musk, care s-a declarat revoltat de tratamentul aplicat acestuia.

În octombrie, Richelieu-Booth a fost arestat din nou pentru că ar fi încălcat condițiile de eliberare pe cauțiune. Această acuzație a fost ulterior retrasă de Procuratură.

Apoi a fost acuzat de o încălcare a ordinii publice din cauza unei postări separate pe rețelele de socializare. Și această acuzație a fost ulterior retrasă. Bărbatul ia acum în considerare depunerea unei plângeri oficiale împotriva Poliției din West Yorkshire, după ce a îndurat „13 săptămâni de iad”.

