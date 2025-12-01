Ed Sheeran, noi detalii din relația sa cu Taylor Swift. Cum a aflat depre logodna cântăreței americane

Ed Sheeran și Taylor Swift sunt doi dintre cei mai cunoscuți artiști ai acestei generații și nu puțini sunt cei care și-ar dori să îi vadă pe cei doi formând un cuplu.

Prima colaborare profesională dintre cei doi a avut loc în 2012, atunci când, la invitația cântăreței americane, ei au lansat piesa „Everything has changed”, care a devenit o favorită a fanilor rapid, iar mulți au început să speculeze că între cei doi ar exista o relație care ar fi ceva mai mult decât o simplă prietenie. Iar acum, artistul britanic a făcut lumină în privința acestui subiect.

El a explicat că de Taylor îl leagă o prietenie veche și doar atât. Mai mult, el a vorbit despre modul în care a aflat despre logodna dintre Swift și Travis Kelce și a dezmințit zvonurile potrivit cărora relația sa cu Taylor s-ar fi răcit, scrie Page Six.

„Nu sunt stânjenit de relația mea cu ea. Suntem prieteni de foarte, foarte mulți ani. Suntem foarte apropiați și ne vedem când se poate, iar când ne vedem, ne întoarcem de unde am rămas”, a declarat Sheeran pentru Access Hollywood într-un nou interviu.

Se pare că Ed Sheeran a aflat despre logodna lui Taylor Swift odată cu publicul, asta pentru că el limitează utilizarea telefonului mobil și a rețelelor sociale. De asemenea, el a abordat și speculațiile conform cărora prietenia lor a devenit „tensionată” după ce ea a lansat „The Life of a Showgirl” la doar câteva săptămâni după ce el și-a lansat albumul „Play”.

El a confirmat că evită să folosească foarte des telefonul mobil și a deplâns modul în care rețelele de socializare pot afecta relațiile umane.

„Am senzația că atunci când ești în contact cu toată lumea (pe social media, n. red.), pierzi conexiunea umană reală”, a spus el.

Taylor Swift și-a anunțat logodna în august

După doi ani de relație, Taylor Swift și Travis Kelce au făcut anunțul cel mare în luna august a acestui an. Cei doi au decis să își ducă relația la nivelul următor și s-au logodit. Vestea cea mare au împărtășit-o și cu fanii din mediul online. Internauții au reacționat imediat.

Întrebat dacă a aflat de logodnă înainte de anunțul oficial, Sheeran a răspuns că nu. Anterior, el povestise că din cauză că se vede rar cu Swift, atunci când se întâlnesc, ei discută ore în șir pentru a se pune la punct cu noutățile din viața celuilalt.

Taylor Swift și Travis Kelce au publicat pe 26 august mai multe fotografii pe Instagram, în care sportivul apare în genunchi, sub o boltă de trandafiri, într-o grădină superbă. Postarea comună a fost însoțită de mesajul: „Profesoara ta de engleză și profesorul de sport se căsătoresc”. Astfel, într-un cadru de poveste, celebra artistă a spus marele „DA”.

CITEȘTE ȘI:

Taylor Swift a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă oferit de Travis Kelce

Povestea lituanianului care a păcălit Facebook și Google! Cum a furat peste 100 de milioane fără să ridice niciun semn de întrebare