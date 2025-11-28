Povestea lituanianului care a păcălit Facebook și Google! Cum a furat peste 100 de milioane fără să ridice niciun semn de întrebare

Fraudele online sunt tot mai dese, iar autoritățile fac adevărate campanii prin care să îi facă pe cetățeni să fie mult mai atenți în mediul virtual pentru a evita să cadă victimele unor asemenea infracțiuni. Însă nu numai oamenii obișnuiți cad pradă unor asemenea escroci, ci chiar și marile companii din IT.

Un lituanian a pledat vinovat în 2019 pentru fraudă electronică după ce a contribuit la orchestrarea unei scheme care includea înființarea unei afaceri false și trimiterea de e-mailuri de phishing către angajații Facebook și Google. Schema a păcălit în cele din urmă aceste companii uriașe, lituanianul furând peste 100 de milioane de dolari în total între 2013 și 2015, potrivit Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Sudic din New York, citat de CNBC.

Procurorii l-au acuzat în 2016 pe Evaldas Rimasauskas că a înființat o firmă care se dădea drept o altă companie, Quanta Computer, cu sediul în Taiwan, care de fapt face afaceri cu Facebook și Google. Rimasauskas a fost „singurul membru al consiliului de administrație” al companiei false și „a deschis, a menținut și a controlat diverse conturi la bănci” din Letonia și Cipru în numele companiei false, au declarat autoritățile.

Cum a funcționat schema

În cadrul escrocheriei, Rimasauskas și complicii săi au creat e-mailuri falsificate destul de convingătoare folosind conturi de e-mail false, care păreau a fi trimise de angajații Quanta din Taiwan. Aceștia au trimis e-mailuri de phishing cu facturi false angajaților de la Facebook și Google care „efectuau în mod regulat tranzacții de milioane de dolari” cu Quanta, iar acești angajați au răspuns prin plata a peste 100 de milioane de dolari în conturile bancare ale companiei false, au declarat procurorii.

Frauda lui Rimasauskas a implicat și „facturi, contracte și scrisori falsificate care păreau a fi fost executate și semnate de directori și agenți” ai companiilor pe care le imita și le frauda, ​​au declarat procurorii. Schema a încercat să evite suspiciunile băncilor prin crearea de documente justificative false pentru tranzacții, care aveau chiar și sigilii corporative false gravate cu numele acestor companii.

Autoritățile lituaniene l-au arestat pe Rimasauskas în martie 2017, iar acesta a fost extrădat în SUA o lună mai târziu. În cadrul procesului, al și-a recunoscut vina și a fost de acord să piardă aproximativ 49,7 milioane de dolari pe care i-a obținut din această schemă. În cele din urmă, el a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru fraudă.

