El este pacientul „zero”, care a adus lepra în Europa! De la el a pornit totul, iar autoritățile ar fi mușamalizat cazul

Primul caz de lepră a fost confirmat în Croația în ultimii 32 de ani. Este vorba de un muncitor străin din Nepal care locuiește și lucrează în Croația cu familia sa de doi ani.

Asociațiile pacienților, dar și cetățenii simpli din această țară, se întreabă însă de ce publicul croat nu a fost informat în timp util despre acest caz. Ministrul Sănătății, Irena Hrstić, a făcut o serie de declarații despre acest subiect, scrie seebiz.eu.

„Există obligația de a raporta apariția bolilor infecțioase, inclusiv a leprei, și da, există o procedură clară privind modul de a face acest lucru. Institutul Croat de Sănătate Publică a anunțat în rapoartele sale săptămânale regulate. Informații despre lepră, sau mai degrabă dovezi ale existenței leprei, vor apărea luni, deci mâine. Publicul este întotdeauna informat atunci când există vreo amenințare la adresa sănătății publice. Având în vedere că este vorba despre un singur pacient, care a fost localizat imediat, iar contactele sale au fost, de asemenea, localizate imediat și analizate epidemiologic, conform regulilor profesiei, nu a fost nevoie să se informeze publicul larg”, a declarat duminică oficialul într-un interviu.

Au ascuns autoritățile din Croația acest caz de lepră?

Întrebată dacă publicul ar fi aflat despre situație dacă presa nu ar fi scris despre acest caz, ministrul a recunoscut că, în general, nu se alertează populația „doar” pentru atât. Cu toate acestea, ea neagă că autoritățile ar fi ascuns informațiile despre existența acestui „pacient zero” în Croația.

„Cu greu, dacă ar fi un caz exclusiv izolat. Deci, vorbim despre o situație, ușor de spus cu tărie, în care, dacă există o potențială amenințare la adresa sănătății publice, publicul trebuie informat. Nu există nicio indicație a unei mușamalizări aici, deoarece nimeni din domeniul sănătății nu crede că publicul nu ar trebui să știe ceea ce trebuie să știe. Trebuie doar să subliniez că transmiterea bolii nu se face prin calea obișnuită, nu prin contact direct, ci prin contact pe termen lung și permanent cu o persoană infectată”, a spus ea.

Și în România a fost confirmat săptămâna trecută primul caz de lepră din ultimii aproape 50 de ani. Este vorba despre o angajată a unui centru SPA din Cluj-Napoca, o tânără din Indonezia.

Lepra este o boală infecțioasă cronică. Este cauzată de bacterii și se transmite prin tuse și strănut, însă necesită contact prelungit cu o persoană infectată. Medicii subliniază că aceste cazuri nu reprezintă motive de panică, deoarece lepra poate fi tratată și apoi persoana încetează să mai fie contagioasă.

Deşi lepra a apărut în urmă cu mii de ani, specialiștii încă nu ştiu exact cum se transmite boala. Cert este că e nevoie de o perioadă îndelungată de contact.

„Se manifestă cu leziuni cutanate şi afectarea nervilor periferici. Pacientul simte furnicături, amorţeli în membre. Sunt presupuse la leziuni care pot duce în timp la infecţii şi la deformări ale membrelor”, a precizat Violeta Briciu, directorul Spitalului de Boli Infecţioase Cluj.

