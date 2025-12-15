Acasă » Știri » Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot

Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot

De: Denisa Iordache 15/12/2025 | 12:26
Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Grea e viața de actor! Oana Moșneagu simte acest lucru pe pielea ei, chiar în momentele în care este nevoită să își privească soțul, pe Vlad Gherman, în timp ce se sărută cu alte femei. Cum reacționează de fiecare dată? Toate detaliile în articol.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu împart doar patul, ci și platourile de filmare. Cei doi profesează în aceeași industrie și sunt conștienți de sacrificiile care vin la pachet cu actoria. Recent, au vorbit despre unul dintre ele.

Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie

Cei doi actori și-au obișnuit fanii cu postările amuzante și pline de transparență. Căsătoriți de 1 an și jumătate, Oana și Vlad se comportă de parcă ar fi la începutul relației și nu lasă nimic să intervină între ei.

Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire pentru nativii născuți sub acest semn
Zi excepțională pentru o zodie de foc. Astrele aduc noroc, bani și iubire...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Bruneta și-a amuzat fanii cu cea mai recentă postare. În timp ce se află în casă alături de Vlad Gherman, Oana filmează ecranul televizorului unde se poate observa scena intimă pe care soțul ei o are cu actrița Rebecca Nicolescu în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

Oana Gherman și-a filmat reacția sinceră în timp ce privea scenele alături de Vlad Gherman. El se prăpădea de râs, iar ea era amuzată la rândul ei de ceea ce privește, dar mima șocul.

„Mi-a trebuit actor, mi-a trebuit”, a scris ea ironic în filmare.

Reacția Oanei Moșneagu, după ce l-a văzut pe Vlad Gherman sărutând o altă femeie
Reacția Oanei Moșneagu, după ce l-a văzut pe Vlad Gherman sărutând o altă femeie

Vlad Gherman îl interpretează pe Alexandru în serialul care a cucerit deja fanii. Personajul său are un rol deja bine conturat și le stârnește emoții puternice telespectatorilor. Înainte de lansare, actorul le-a promis fanilor că personajul său va da peste cap situații și le-a spus acestora că trebuie să fie foarte atenți la gesturile lui pentru a înțelege anumite situații.

CITEȘTE ȘI:

Vlad Gherman, confesiuni despre femeia care i-a schimbat destinul: „Știa exact ce se întâmplă între mine și Cristina” | EXCLUSIV

Vlad Gherman, în lacrimi la mormântul bunicului. Ritualul pe care îl are de fiecare dată când merge la locul de veci

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Știri
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Știri
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii...
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi, nebulozitate pe tot intervalul”
Gandul.ro
Temperaturi surprinzătoare la mijlocul lui decembrie. ANM, pentru Gândul: „Puține speranțe să vedem soare astăzi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat: „Mi-a venit să plâng”
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat ...
Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, ...
Prezentatoare Antena 1, de nerecunoscut după ”divorț”: a ajuns piele și os! ”Ce ai pățit, fată? Bolnăvioară?”
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir
Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Cum a fost surprins la cimitir
John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea ...
John Cena, ”agățat” de soția de origine iraniană. Cum l-a scos Shay în oraș, când el nu îndrăznea să o facă
Vezi toate știrile
×