Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie. Actrița a filmat tot

Grea e viața de actor! Oana Moșneagu simte acest lucru pe pielea ei, chiar în momentele în care este nevoită să își privească soțul, pe Vlad Gherman, în timp ce se sărută cu alte femei. Cum reacționează de fiecare dată? Toate detaliile în articol.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman nu împart doar patul, ci și platourile de filmare. Cei doi profesează în aceeași industrie și sunt conștienți de sacrificiile care vin la pachet cu actoria. Recent, au vorbit despre unul dintre ele.

Reacția Oanei Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman cu altă femeie

Cei doi actori și-au obișnuit fanii cu postările amuzante și pline de transparență. Căsătoriți de 1 an și jumătate, Oana și Vlad se comportă de parcă ar fi la începutul relației și nu lasă nimic să intervină între ei.

Bruneta și-a amuzat fanii cu cea mai recentă postare. În timp ce se află în casă alături de Vlad Gherman, Oana filmează ecranul televizorului unde se poate observa scena intimă pe care soțul ei o are cu actrița Rebecca Nicolescu în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”.

Oana Gherman și-a filmat reacția sinceră în timp ce privea scenele alături de Vlad Gherman. El se prăpădea de râs, iar ea era amuzată la rândul ei de ceea ce privește, dar mima șocul.

„Mi-a trebuit actor, mi-a trebuit”, a scris ea ironic în filmare.

Vlad Gherman îl interpretează pe Alexandru în serialul care a cucerit deja fanii. Personajul său are un rol deja bine conturat și le stârnește emoții puternice telespectatorilor. Înainte de lansare, actorul le-a promis fanilor că personajul său va da peste cap situații și le-a spus acestora că trebuie să fie foarte atenți la gesturile lui pentru a înțelege anumite situații.

