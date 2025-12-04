Acasă » Știri » Vlad Gherman, în lacrimi la mormântul bunicului. Ritualul pe care îl are de fiecare dată când merge la locul de veci

Vlad Gherman, în lacrimi la mormântul bunicului. Ritualul pe care îl are de fiecare dată când merge la locul de veci

De: David Ioan 04/12/2025 | 21:32
Vlad Gherman, în lacrimi la mormântul bunicului. Ritualul pe care îl are de fiecare dată când merge la locul de veci
Actorul Vlad Gherman, cunoscut pentru aparițiile sale pline de energie și zâmbet, a vorbit recent despre un moment sensibil din viața sa: pierderea bunicului.

Chiar dacă încearcă să transmită mereu optimism, acesta a recunoscut că moartea bunicului său rămâne un subiect dureros, iar dorul îl copleșește de fiecare dată când ajunge la locul de veci.

Vlad Gherman, lacrimi la mormântul bunicului

Într-o vizită recentă la cimitir, Vlad Gherman le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj puternic, îndemnându-i să petreacă cât mai mult timp alături de părinți și bunici. Actorul a subliniat că momentele alături de cei dragi sunt neprețuite și că, odată pierdute, nu mai pot fi recuperate.

Vlad Gherman, la mormântul bunicului său. Foto: Instagram

„Poate că ăsta nu e unul dintre story-urile cu care v-am obișnuit, dar e un reminder! De multe ori, lăsăm viața să treacă pe lângă noi fără să ne sunăm părinții sau bunicii. Profită de perioada în care sunt lângă tine. Îmi e dor de tine, bunicule”, a scris Vlad Gherman pe Instagram.

Gestul emoționant care i-ar fi adus bucurie bunicului său

Actorul a dezvăluit și un gest simbolic pe care îl face de fiecare dată când merge la mormântul bunicului său. Pentru a-i păstra vie amintirea, Vlad Gherman pune mereu o melodie a lui Joe Dassin, interpretul preferat al celui dispărut.

Bunicul lui Vlad Gherman. Foto: Instagram

 „Lui Taiu îi plăceau melodiile lui Joe Dassin, de asta mereu când merg la cimitir îi pun o piesă de-a lui”, a mărturisit acesta.

Bunica lui Vlad Gherman, doborâtă de COVID

Pe lângă pierderea bunicului, Vlad Gherman a trecut printr-un alt moment dificil în urmă cu cinci ani, când bunica sa s-a stins din viață. Femeia fusese internată la Terapie Intensivă după ce s-a infectat cu COVID-19.

Deși familia spera că își va reveni, starea ei s-a agravat rapid, iar în mai puțin de o săptămână plămânii i-au cedat. Actorul a povestit că acea perioadă a fost una extrem de grea pentru întreaga familie, care nu și-a imaginat că lucrurile se vor încheia atât de repede.

Prin aceste mărturisiri, Vlad Gherman a reușit să transmită un mesaj de conștientizare și responsabilitate față de cei dragi.

Actorul le-a reamintit urmăritorilor să nu amâne momentele petrecute cu părinții și bunicii, pentru că timpul este limitat și, mai devreme sau mai târziu, despărțirea devine inevitabilă.

Astfel, gesturile sale de la mormântul bunicului, dar și amintirea dureroasă a bunicii, arată cât de mult își dorește să păstreze vie legătura cu cei care i-au marcat copilăria și viața.

Mesajul său rămâne un apel sincer la prețuirea familiei și la recunoștința față de cei care ne-au crescut și ne-au oferit dragoste necondiționată.

