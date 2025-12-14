Irinel Columbeanu s-a botezat?! Imaginile care s-au viralizat ca pâinea caldă pe TikTok cu fostul milionar: „A câștigat totul”

În preajma Sărbătorilor de Iarnă, Irinel Columbeanu pare că a făcut un pas neașteptat. Acesta a primit credința în viața lui și s-ar fi botezat. Imaginile cu el îmbrăcat complet în alb au devenit virale în mediul online. După câte se pare din clipul publicat de un internaut, fostul afacerist și-ar fi schimbat religia.

Irinel Columbeanu s-a botezat?!

Recent, în mediul online a devenit viral un clip cu Irinel Columbeanu. În imagini, fostul milionar de la Izvorani este îmbrăcat complet în alb și pare că se află în mijlocul unei adunări religioase. Mai mult, cel care a distribuit imaginile spune că fostul soț al Monicăi Gabor l-a acceptat pe Dumnezeu în viața lui și s-a botezat.

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu, în mediul online.

În imagini, Irinel Columbeanu este îmbrăcat în alb și își mărturisește credința pentru Dumnezeu. Se pare că fostul milionar s-a botezat, recent, la o biserică, în compania altor persoane care l-au susținut.

„Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!”, spune Irinel Columbeanu, la procesiune.

Unde petrece Irinel Columbeanu sărbătorile?

Sărbătorile de Iarnă sunt aproape, dar și în acest an Irinel Columbeanu le va petrece la azilul unde locuiește. Aici, fostul afacerist va sta la masă alături de ceilalți pensionari și cu toții se vor bucura de un Crăciun autentic. Patronul azilului a pregătit totul ca la carte.

„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere. Prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă: caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri. (…) Și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați. De Crăciun, va veni și un preot de aici din zonă. În fiecare an îl invităm, pentru a binecuvânta bucatele prin rugăciune, dar și pentru ca cei care locuiesc la noi să se poată spovedi și împărtăși. Am invitat și pe cineva care, îmbrăcat în Moș Crăciun, le va oferi tuturor mici daruri, dar și un grup de colindători. Vom avea și un brad mare plin cu globuri. Va fi o atmosferă de sărbătoare, vom fi cu toții, va fi frumos. Irinel Columbeanu se va bucura cu siguranță de tot acest program. Nu este singur, ne are pe noi toți”, a declarat Ion Cassian, patronul azilului, potrivit click.ro.

