Acasă » Știri » Irinel Columbeanu s-a botezat?! Imaginile care s-au viralizat ca pâinea caldă pe TikTok cu fostul milionar: „A câștigat totul”

Irinel Columbeanu s-a botezat?! Imaginile care s-au viralizat ca pâinea caldă pe TikTok cu fostul milionar: „A câștigat totul”

De: Alina Drăgan 14/12/2025 | 21:06
Irinel Columbeanu s-a botezat?!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

În preajma Sărbătorilor de Iarnă, Irinel Columbeanu pare că a făcut un pas neașteptat. Acesta a primit credința în viața lui și s-ar fi botezat. Imaginile cu el îmbrăcat complet în alb au devenit virale în mediul online. După câte se pare din clipul publicat de un internaut, fostul afacerist și-ar fi schimbat religia.

Irinel Columbeanu s-a botezat?!

Recent, în mediul online a devenit viral un clip cu Irinel Columbeanu. În imagini, fostul milionar de la Izvorani este îmbrăcat complet în alb și pare că se află în mijlocul unei adunări religioase. Mai mult, cel care a distribuit imaginile spune că fostul soț al Monicăi Gabor l-a acceptat pe Dumnezeu în viața lui și s-a botezat.

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu, în mediul online.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Irinel Columbeanu s-a botezat?! /Foto: Captură TikTok @robertgrecu

În imagini, Irinel Columbeanu este îmbrăcat în alb și își mărturisește credința pentru Dumnezeu. Se pare că fostul milionar s-a botezat, recent, la o biserică, în compania altor persoane care l-au susținut.

„Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!”, spune Irinel Columbeanu, la procesiune.

Unde petrece Irinel Columbeanu sărbătorile?

Sărbătorile de Iarnă sunt aproape, dar și în acest an Irinel Columbeanu le va petrece la azilul unde locuiește. Aici, fostul afacerist va sta la masă alături de ceilalți pensionari și cu toții se vor bucura de un Crăciun autentic. Patronul azilului a pregătit totul ca la carte.

„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere. Prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă: caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri. (…)

Și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați. De Crăciun, va veni și un preot de aici din zonă. În fiecare an îl invităm, pentru a binecuvânta bucatele prin rugăciune, dar și pentru ca cei care locuiesc la noi să se poată spovedi și împărtăși. Am invitat și pe cineva care, îmbrăcat în Moș Crăciun, le va oferi tuturor mici daruri, dar și un grup de colindători.

Vom avea și un brad mare plin cu globuri. Va fi o atmosferă de sărbătoare, vom fi cu toții, va fi frumos. Irinel Columbeanu se va bucura cu siguranță de tot acest program. Nu este singur, ne are pe noi toți”, a declarat Ion Cassian, patronul azilului, potrivit click.ro.

Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”

Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei, Irinel: „Este majoră, are 18 ani, are acest drept”

Tags:
Iți recomandăm
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Știri
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia
Știri
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu…
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea ...
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate ...
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia
BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”
BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! ...
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! Ce i-a nemulțumit grav
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de ...
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz
Vezi toate știrile
×