Acasă » Știri » Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”

Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”

De: Mirela Loșniță 28/11/2025 | 11:27
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu cu Monica Gabor, este o tânără ambițioasă, cu obiective clare pentru viitor. Aceasta se pregătește să studieze nutriția, iar în paralel continuă să cultive o pasiune veche: pictura.

Încă din copilărie, părinții ei, Irinel Columbeanu și Monica Gabor, s-au asigurat că beneficiază de o educație complexă, menită să îi ofere stabilitate pe viitor. Irina a urmat cursuri de canto, pian și înot, însă adevărata ei pasiune a devenit pictura.

Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro

Talentele artistice ale Irinei au ieșit la iveală încă de la vârsta de șapte ani. De atunci, Irina Columbeanu a realizat numeroase lucrări, iar preferatele ei au rămas portretele și compozițiile abstracte. Cea mai recentă creație a tinerei a fost inspirată de celebra geantă Birkin neagră, cunoscută pentru prețul său care depășește 10.000 de euro.

TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Irina este extrem de mândră de rezultat și s-a fotografiat lângă tablou, ținând în mână accesoriul care i-a servit drept inspirație. „O odă dedicată lui Jane Birkin”, a scris ea în descrierea imaginii.

Sursă foto: Instagram

Mai mult, așa cum era de așteptat, comentariile nu au întârziat să apară, iar aprecierile au fost pe măsura muncii depuse: „Fiecare pensulă pe care o atingi spune o poveste… și toate sunt minunate, la fel ca tine. Te iubesc și sunt nespus de mândră”, i-a transmis Monica Gabor pe Instagram.

„Atât de talentată”, a precizat mătușa sa, Ramona.

Recent, Irina a mărturisit în mediul online că oamenii care au încurajat-o să reia pictura după o perioadă de pauză au fost Monica și tatăl ei vitreg, Mr. Pink:

„Astăzi o să lucrez la o pictură nouă: In Birkin we trust. Nu am mai pictat de vreo cinci ani. Dacă nu erau mama mea și tatăl meu vitreg eu nu m-aș fi apucat din nou”, a mărturisit ea.

Irina este foarte activă în mediul online, acolo unde își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce face. Aceasta deține un cont de Instagram exclusiv pentru creațiile sale. Recent, aceasta a postat o fotografie alături de mama ei, ținând în mână un tablou semnat chiar de ea.

Foto: Instagram

Mai mult, prima imagine postată în acest cont este reprezentată de un autoportret. Tânăra a precizat că lucrarea a fost vândută cu 20.000 de euro: „Tabloul pe care l-am făcut când aveam opt ani”, a scris ea în descriere.

Sursă foto: Instagram

Cum vrea Irina Columbeanu să facă bani în America. Monica Gabor și tatăl ei vitreg, Mr. Pink, au încurajat-o să își reia pasiunea

Irina Columbeanu și Ramona Gabor, pictorial incendiar! Cum s-au fotografiat cele două: „Women in black”

Tags:
Iți recomandăm
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Știri
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
Știri
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se…
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din...
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România,...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor...
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Digi 24
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
Digi24
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta „fată de oraș” aruncă bomba: „Nu m-am împăcat cu Măruță”
Fosta „fată de oraș” aruncă bomba: „Nu m-am împăcat cu Măruță”
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin ...
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta ...
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze ...
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Vezi toate știrile
×