Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro: „L-am făcut când aveam opt ani”

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu cu Monica Gabor, este o tânără ambițioasă, cu obiective clare pentru viitor. Aceasta se pregătește să studieze nutriția, iar în paralel continuă să cultive o pasiune veche: pictura.

Încă din copilărie, părinții ei, Irinel Columbeanu și Monica Gabor, s-au asigurat că beneficiază de o educație complexă, menită să îi ofere stabilitate pe viitor. Irina a urmat cursuri de canto, pian și înot, însă adevărata ei pasiune a devenit pictura.

Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro

Talentele artistice ale Irinei au ieșit la iveală încă de la vârsta de șapte ani. De atunci, Irina Columbeanu a realizat numeroase lucrări, iar preferatele ei au rămas portretele și compozițiile abstracte. Cea mai recentă creație a tinerei a fost inspirată de celebra geantă Birkin neagră, cunoscută pentru prețul său care depășește 10.000 de euro.

Irina este extrem de mândră de rezultat și s-a fotografiat lângă tablou, ținând în mână accesoriul care i-a servit drept inspirație. „O odă dedicată lui Jane Birkin”, a scris ea în descrierea imaginii.

Mai mult, așa cum era de așteptat, comentariile nu au întârziat să apară, iar aprecierile au fost pe măsura muncii depuse: „Fiecare pensulă pe care o atingi spune o poveste… și toate sunt minunate, la fel ca tine. Te iubesc și sunt nespus de mândră”, i-a transmis Monica Gabor pe Instagram. „Atât de talentată”, a precizat mătușa sa, Ramona.

Recent, Irina a mărturisit în mediul online că oamenii care au încurajat-o să reia pictura după o perioadă de pauză au fost Monica și tatăl ei vitreg, Mr. Pink:

„Astăzi o să lucrez la o pictură nouă: In Birkin we trust. Nu am mai pictat de vreo cinci ani. Dacă nu erau mama mea și tatăl meu vitreg eu nu m-aș fi apucat din nou”, a mărturisit ea.

Irina este foarte activă în mediul online, acolo unde își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce face. Aceasta deține un cont de Instagram exclusiv pentru creațiile sale. Recent, aceasta a postat o fotografie alături de mama ei, ținând în mână un tablou semnat chiar de ea.

Mai mult, prima imagine postată în acest cont este reprezentată de un autoportret. Tânăra a precizat că lucrarea a fost vândută cu 20.000 de euro: „Tabloul pe care l-am făcut când aveam opt ani”, a scris ea în descriere.

