Irina Columbeanu, extravaganță de milionar. Câte mii de euro costă geanta cu care s-a afișat recent

De: Irina Vlad 08/10/2025 | 13:10
Irina Columbeanu/ sursă foto: Instagram
Irina Columbeanu (18 ani) și-a surprins prietenii virtuali cu ultima sa apariție. Fiica fostului milionar de la Izvorani s-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră. Prețul unui astfel de model crește pe măsură ce trec anii și poate ajunge la ordinul milioanelor de euro. 

Se poate spune că Irina Columbeanu calcă pe urmele mamei sale, Monica Gabor. Deși aspiră la o carieră în științe, tânăra de 18 ani nu se dezice de pasiunea sa pentru fashion. În vârstă de 18 ani, tânăra iubește să fie în pas cu moda și informată cu ultimele tendințe din domeniu.

Irina Columbeanu s-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră

În vara acestui an, fiica fostului milionar de la Izvorani a debutat pe podium la Festivalul Transilvania Fashion 2025 de la Cluj Napoca, unde și-a etalat grația și profesionalismul. La acest eveniment internațional, Irina a primit premiul pentru ”Performanță Remarcabilă”. Monica Gabor nu avea cum să rateze un astfel de eveniment, mai ales că nu este străină de acest domeniu. Pe o rețea de socializare, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a împărtășit câteva gânduri emoționante.

”Un alt moment când sunt mândră să fiu mama ta. Fiica mea extraordinară a demonstrat încă o dată că poate realiza orice își propune. La debutul ei în modelling, pe scena Transylvania Internațional Fashion Festival, a pășit cu grație, frumusețe și încredere și a fost onorată cu un premiu pentru Performanță Remarcabilă la acest eveniment internațional”, a declarat Monica Gabor, pe rețelele de socializare.

La fel ca în viața reală, Irina Columbeanu este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde nu trece zi fără să le prezinte prietenilor virtuali ținutele și accesoriile pe care le poartă. Recent, tânăra de 18 ani a uimit audiența cu o geantă care costă mii de euro.

sursă foto: social media

Geanta pe care a purtat-o Irina Columbeanu aparține casei de modă Hermes, iar modelul este unul iconic: Birkin. Prețul unei astfel de genți pornește de la 20.000 de euro și poate să ajungă la ordinul milioanelor de euro. Așa a fost în cazul celui mai vechi model de geantă Birkin vândut în 2025 (8,6 milioane de euro).

Modelul Birkin este disponibil într-o piele rară, cu caracter unic. Pielea naturală de vacă, tăbăcită exclusiv cu substanțe vegetale, are un finisaj excepțional de transparent, care capătă o patină și devine și mai frumoasă în timp. Netedă sau granată, această piele în nuanțe naturale subliniază liniile curate ale modelului Birkin.

