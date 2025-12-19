Acasă » Știri » De ce a murit Helmut Duckadam, de fapt. Ce diagnostic primise de la medici după ce s-a internat cu dureri crunte

De ce a murit Helmut Duckadam, de fapt. Ce diagnostic primise de la medici după ce s-a internat cu dureri crunte

20/12/2025
De ce a murit Helmut Duckadam, de fapt. Ce diagnostic primise de la medici după ce s-a internat cu dureri crunte. Foto: Facebook / Helmut Duckadam

Helmut Duckadam, legenda fotbalului românesc, a murit pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, la Spitalul Militar din București.

Dispariția sa a provocat un val de emoție în rândul fanilor și al lumii sportive, fiind considerat unul dintre cei mai mari portari din istoria Stelei și a echipei naționale.

De ce a murit Helmuth Duckadam, de fapt

Soția sa a povestit recent, într-un podcast la care a fost invitată, cum au decurs ultimele zile ale lui Duckadam.

„El a fost internat pentru o durere de spate aici jos în zona lombară, dar o durere de groaznică. Asta era joi dimineața”, a relatat aceasta.

Durerile lombare intense au dus la internarea de urgență, iar medicii au efectuat investigații amănunțite. Diagnosticul pus a fost stenoză de canal spinal, o afecțiune care presupune îngustarea canalului vertebral și care poate provoca dureri severe și dificultăți de mobilitate.

Scenografie pentru Helmut Duckadam/ Sursa foto: Prosport

Planul medicilor era ca luni să se decidă dacă se va interveni chirurgical sau dacă se va opta pentru o infiltrație menită să amelioreze simptomele.

„S-au făcut investigații, s-a constatat că este o stenoză de canal spinal și că luni urmează să se hotărască medicii dacă intervin chirurgical sau îi se face o infiltrație”, a mai explicat soția lui Duckadam.

Ce diagnostic a primit Duckadam după ce s-a internat cu dureri crunte

Din păcate, situația s-a complicat înainte ca tratamentul să fie stabilit.

„Dar Helmut n-a mai avut răbdare, se pare, să aștepte soluția și până la urmă cauza decesului sau decesul a survenit în urma unei infecții generalizate”, a declarat aceasta.

Astfel, cauza oficială a morții a fost o infecție generalizată, apărută pe fondul problemelor medicale și al stării fragile de sănătate. Deși medicii analizau variantele de tratament, organismul lui Duckadam nu a mai rezistat.

Moartea lui Helmut Duckadam a fost resimțită puternic de comunitatea fotbalistică. Figura sa rămâne legată de momentul unic din 1986, când a apărat patru lovituri de la 11 metri în fața Barcelonei, aducând Stelei trofeul Cupei Campionilor Europeni. Dispariția sa lasă un gol imens în memoria colectivă a suporterilor și în istoria fotbalului românesc.

