De ce a murit Helmut Duckadam, de fapt. Ce diagnostic primise de la medici după ce s-a internat cu dureri crunte

Helmut Duckadam, legenda fotbalului românesc, a murit pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, la Spitalul Militar din București.

Dispariția sa a provocat un val de emoție în rândul fanilor și al lumii sportive, fiind considerat unul dintre cei mai mari portari din istoria Stelei și a echipei naționale.

De ce a murit Helmuth Duckadam, de fapt

Soția sa a povestit recent, într-un podcast la care a fost invitată, cum au decurs ultimele zile ale lui Duckadam.

„El a fost internat pentru o durere de spate aici jos în zona lombară, dar o durere de groaznică. Asta era joi dimineața”, a relatat aceasta.

Durerile lombare intense au dus la internarea de urgență, iar medicii au efectuat investigații amănunțite. Diagnosticul pus a fost stenoză de canal spinal, o afecțiune care presupune îngustarea canalului vertebral și care poate provoca dureri severe și dificultăți de mobilitate.

Planul medicilor era ca luni să se decidă dacă se va interveni chirurgical sau dacă se va opta pentru o infiltrație menită să amelioreze simptomele.

„S-au făcut investigații, s-a constatat că este o stenoză de canal spinal și că luni urmează să se hotărască medicii dacă intervin chirurgical sau îi se face o infiltrație”, a mai explicat soția lui Duckadam.

Ce diagnostic a primit Duckadam după ce s-a internat cu dureri crunte

Din păcate, situația s-a complicat înainte ca tratamentul să fie stabilit.

„Dar Helmut n-a mai avut răbdare, se pare, să aștepte soluția și până la urmă cauza decesului sau decesul a survenit în urma unei infecții generalizate”, a declarat aceasta.

Astfel, cauza oficială a morții a fost o infecție generalizată, apărută pe fondul problemelor medicale și al stării fragile de sănătate. Deși medicii analizau variantele de tratament, organismul lui Duckadam nu a mai rezistat.

Moartea lui Helmut Duckadam a fost resimțită puternic de comunitatea fotbalistică. Figura sa rămâne legată de momentul unic din 1986, când a apărat patru lovituri de la 11 metri în fața Barcelonei, aducând Stelei trofeul Cupei Campionilor Europeni. Dispariția sa lasă un gol imens în memoria colectivă a suporterilor și în istoria fotbalului românesc.

