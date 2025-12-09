Acasă » Știri » Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez

Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez

De: David Ioan 09/12/2025 | 13:05
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez
Cum se simte Dan Petrescu acum. Ultimele informații despre starea lui

Cristian Balaj, fostul președinte al clubului CFR Cluj și unul dintre oamenii care au lucrat îndeaproape cu tehnicianul, a ieșit din nou în fața opiniei publice cu declarații importante. Acesta a oferit noi informații despre situația actuală a lui Dan Petrescu.

Fostul antrenor al echipei trece printr-o perioadă dificilă, însă, potrivit lui Balaj, tratamentele pe care le urmează în prezent încep să își arate efectele.

Cum se simte Dan Petrescu acum

Balaj a precizat că Dan Petrescu se află în Cluj, unde urmează un program de tratament și se recuperează treptat. Acesta a menționat că fostul tehnician a apelat inclusiv la un vraci chinez, iar rezultatele par să fie pozitive.

„Da, cum să nu, sigur că am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București. Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă”, a declarat Balaj.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Fostul antrenor Dan Petrescu se luptă cu problemele de sănătate

Fostul președinte al CFR Cluj a povestit și câteva momente personale petrecute alături de Petrescu, subliniind că acesta a avut zile mai grele.

„A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o. Sau două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită”, a mai spus Balaj.

Lupta fostului antrenor al echipei CFR Cluj cu problemele de sanătate

În ceea ce privește tratamentul alternativ, Balaj a subliniat că vraciul chinez la care a apelat Petrescu are rezultate bune și că există persoane care au beneficiat de vindecări.

„A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat… Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament”, a adăugat acesta.

Reamintim că, în luna august, Dan Petrescu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, invocând probleme de sănătate și nevoia de a lua o pauză pe termen nedeterminat.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, a mărturisit Petrescu la momentul respectiv.

Astfel, fostul antrenor al CFR Cluj se concentrează acum pe recuperare, iar veștile transmise de Cristian Balaj indică o evoluție pozitivă a stării sale de sănătate.

CITEŞTE ŞI: Cine este soția lui Dan Petrescu, de fapt. Fostul fotbalist are 3 fete frumoase, dar care nu locuiesc în țară

Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00
Sport
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob…
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit Rapidul pe Dinamo în topul dușmăniei roș-albaștrilor?”
Sport
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit Rapidul pe…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
Digi 24
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea...
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare...
Tancurile-„ARICI” improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-„ARICI” improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe ...
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar ...
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești ...
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut ...
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața ...
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița
Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă ...
Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă cu Isa în aceste momente
Vezi toate știrile
×