Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez

Cristian Balaj, fostul președinte al clubului CFR Cluj și unul dintre oamenii care au lucrat îndeaproape cu tehnicianul, a ieșit din nou în fața opiniei publice cu declarații importante. Acesta a oferit noi informații despre situația actuală a lui Dan Petrescu.

Fostul antrenor al echipei trece printr-o perioadă dificilă, însă, potrivit lui Balaj, tratamentele pe care le urmează în prezent încep să își arate efectele.

Cum se simte Dan Petrescu acum

Balaj a precizat că Dan Petrescu se află în Cluj, unde urmează un program de tratament și se recuperează treptat. Acesta a menționat că fostul tehnician a apelat inclusiv la un vraci chinez, iar rezultatele par să fie pozitive.

„Da, cum să nu, sigur că am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București. Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă”, a declarat Balaj.

Fostul președinte al CFR Cluj a povestit și câteva momente personale petrecute alături de Petrescu, subliniind că acesta a avut zile mai grele.

„A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o. Sau două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită”, a mai spus Balaj.

Lupta fostului antrenor al echipei CFR Cluj cu problemele de sanătate

În ceea ce privește tratamentul alternativ, Balaj a subliniat că vraciul chinez la care a apelat Petrescu are rezultate bune și că există persoane care au beneficiat de vindecări.

„A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat… Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament”, a adăugat acesta.

Reamintim că, în luna august, Dan Petrescu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, invocând probleme de sănătate și nevoia de a lua o pauză pe termen nedeterminat.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, a mărturisit Petrescu la momentul respectiv.

Astfel, fostul antrenor al CFR Cluj se concentrează acum pe recuperare, iar veștile transmise de Cristian Balaj indică o evoluție pozitivă a stării sale de sănătate.

