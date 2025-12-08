Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV

În ultimele luni, apropiații lui Dan Petrescu au scos la iveală probeme grave de sănătate cu care se confruntă celebrul antrenor. Au rămas discreți însă cu detaliile, însă CANCAN.RO a aflat detalii de ultimă oră despre starea lui.

În luna octombrie, Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj și a decis să ia o pauză de antrenorat. Asta după ce în ultima perioadă el nu a mai apărut public și s-au făcut multe speculații despre problemele de sănătate pe care le are.

Unii, care l-au văzut recent, spun că ”Bursucu” ar fi slăbit 30 de kilograme din cauza bolii și a ajuns de nerecunoscut.

Cristian Balaj, fost președinte al CFR Cluj, a declarat pentru CANCAN.RO că fetele lui Dan Petrescu au venit de urgență în țară pentru a-și sprijini tatăl. Însă are și vești bune!

”Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, ne-a declarat Balaj, fără a intra în detalii despre afecțiunea cu care se luptă marele antrenor.

Dan Petrescu are trei fiice, din două mariaje diferite, toate stabilite în afara țării.

Cheltuieli uriașe pentru tratament

Potrivit celor apropiați, o altă problemă a antrenorului este și cheltuiala pentru tratamentul pe care îl urmează, care este costisitor.

Recent, Dan Petrescu a dat clubul Rapid în judecată pentru o datorie de 120.000 de euro, bani pe care intenționează să-i folsoească pentru recuperarea sa.

Dan Petrescu și CFR Cluj au dat în judecată clubul giuleștean în urma unei neînțelegeri legate de transferul lui Kader Keita.

Potrivit prosport.ro, totul a pornit de la transferul lui Kader Keita. Rapid ar fi trebuit să plătească această sumă, iar banii urmau să ajungă direct la Dan Petrescu. Plata nu s-a făcut însă la timp, motiv pentru care antrenorul a decis, alături de CFR, să deschidă un litigiu.

