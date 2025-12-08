Acasă » Exclusiv » Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV

Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV

De: Keva Iosif 08/12/2025 | 10:36
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

În ultimele luni, apropiații lui Dan Petrescu au scos la iveală probeme grave de sănătate cu care se confruntă celebrul antrenor. Au rămas discreți însă cu detaliile, însă CANCAN.RO  a aflat detalii de ultimă oră despre starea lui. 

În luna octombrie, Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj și a decis să ia o pauză de antrenorat. Asta după ce în ultima perioadă el nu a mai apărut public și s-au făcut multe speculații despre problemele de sănătate pe care le are.

Unii, care l-au văzut recent, spun că ”Bursucu” ar fi slăbit 30 de kilograme din cauza bolii și a ajuns de nerecunoscut.

Cristian Balaj, fost președinte al CFR Cluj, a declarat pentru CANCAN.RO că fetele lui Dan Petrescu au venit de urgență în țară pentru a-și sprijini tatăl. Însă are și vești bune!

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

”Este spre bine…Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, ne-a declarat Balaj, fără a intra în detalii despre afecțiunea cu care se luptă marele antrenor.

Dan Petrescu are trei fiice, din două mariaje diferite, toate stabilite în afara țării.

Dan Petrescu duce o luptă grea cu o boală misterioasă / Sursă Foto: Facebook

Cheltuieli uriașe pentru tratament

Potrivit celor apropiați, o altă problemă a antrenorului este și cheltuiala pentru tratamentul pe care îl urmează, care este costisitor.

Recent, Dan Petrescu a dat clubul Rapid în judecată pentru o datorie de 120.000 de euro, bani pe care intenționează să-i folsoească pentru recuperarea sa.

Dan Petrescu și CFR Cluj au dat în judecată clubul giuleștean în urma unei neînțelegeri legate de transferul lui Kader Keita.
Potrivit prosport.ro, totul a pornit de la transferul lui Kader Keita. Rapid ar fi trebuit să plătească această sumă, iar banii urmau să ajungă direct la Dan Petrescu. Plata nu s-a făcut însă la timp, motiv pentru care antrenorul a decis, alături de CFR, să deschidă un litigiu.

De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Care este motivul principal + reacția clubului sportiv

Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Alin Simoiu, refuzat pe față de bruneta misterioasă. Ispita a ieșit la „vânătoare”, dar s-a întors cu tolba goală
Exclusiv
Alin Simoiu, refuzat pe față de bruneta misterioasă. Ispita a ieșit la „vânătoare”, dar s-a întors cu tolba…
„Teambuilding” în doi. BRomania și un amic și-au unit burlăcia la Mosh
Exclusiv
„Teambuilding” în doi. BRomania și un amic și-au unit burlăcia la Mosh
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Digi 24
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Digi24
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de ...
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de tatăl ei
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din ...
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
(P) Cum să-ți optimizezi experiența de gaming prin organizare și resurse digitale
(P) Cum să-ți optimizezi experiența de gaming prin organizare și resurse digitale
Vezi toate știrile
×