Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport

Tragedie fără margini lângă Craiova. Un tânăr de doar 20 de ani, fotbalist la o echipă locală, s-a stins din viață după ce a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Cei doi șoferi au murit pe loc, iar o femeie de 30 de ani a ajuns în stare foarte gravă la spital.

Tragedia s-a produs în comuna Podari, județul Dolj, la doar câțiva kilometri de Craiova. Două mașini s-au izbit violent, iar într-una dintre ele era Claudiu, un tânăr de doar 20 de ani, care se îndrepta spre un meci de fotbal. În cealaltă mașină se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, care a murit pe loc, și o femeie de 30 de ani, care a fost transportată de urgență la spital în stare foarte gravă.

Cine este fotbalistul care a murit în accidentul de lângă Craiova

Într-o fracțiune de secundă, Claudiu, un tânăr de doar 20 de ani, a intrat pe contrasens și a lovit frontal o mașină în care se aflau un bărbat de 36 de ani și o femeie de 30 de ani. Impactul a fost atât de violent încât cei doi șoferi au murit pe loc.

La puțin timp după tragedie, localnicii au fost primii care au încercat să-i salveze pe cei implicați în accident. Martorii au povestit cu groază scenele halucinante.

„Am deschis uşa de la pasager împreună cu asistentul de pe ambulanţă. Am pus o perfuzie fetei, am încercat să o ajutăm. E prima dată când văd aşa ceva, e ceva tragic… am fost acolo când au decedat”, a povestit un martor.

Tânărul de 20 de ani care a produs tragedia se îndrepta spre un meci, iar martorii spun că acesta avea viteză mare. Mai mult, ar fi stat cu ochii în telefon în momentul accidentului.

„Noi mergeam la Calafat, i-am şi zis mătuşii: uită-te şi tu cu ce viteză merg, unde se duc, unde gonesc în halul ăsta de merg aşa de tare? Aveau viteză, da. Se duse poliţistul lângă el şi avea telefonul lângă el, aşa, şi era pe jocuri”, a mai spus un şofer.

S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, lângă Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a murit, în timp ce gonea pe șosea

Marian Chitic a murit într-un accident rutier cumplit. Camioneta în care se afla a fost lovită de 2 TIR-uri