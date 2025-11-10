Acasă » Știri » Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport

Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport

De: Mirela Loșniță 10/11/2025 | 14:22
Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport
Sursă foto: Social Media

Tragedie fără margini lângă Craiova. Un tânăr de doar 20 de ani, fotbalist la o echipă locală, s-a stins din viață după ce a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism. Cei doi șoferi au murit pe loc, iar o femeie de 30 de ani a ajuns în stare foarte gravă la spital.

Tragedia s-a produs în comuna Podari, județul Dolj, la doar câțiva kilometri de Craiova. Două mașini s-au izbit violent, iar într-una dintre ele era Claudiu, un tânăr de doar 20 de ani, care se îndrepta spre un meci de fotbal. În cealaltă mașină se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, care a murit pe loc, și o femeie de 30 de ani, care a fost transportată de urgență la spital în stare foarte gravă.

Cine este fotbalistul care a murit în accidentul de lângă Craiova

Într-o fracțiune de secundă, Claudiu, un tânăr de doar 20 de ani, a intrat pe contrasens și a lovit frontal o mașină în care se aflau un bărbat de 36 de ani și o femeie de 30 de ani. Impactul a fost atât de violent încât cei doi șoferi au murit pe loc.

La puțin timp după tragedie, localnicii au fost primii care au încercat să-i salveze pe cei implicați în accident. Martorii au povestit cu groază scenele halucinante.

Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Am deschis uşa de la pasager împreună cu asistentul de pe ambulanţă. Am pus o perfuzie fetei, am încercat să o ajutăm. E prima dată când văd aşa ceva, e ceva tragic… am fost acolo când au decedat”, a povestit un martor.

Sursă foto: Social Media

Tânărul de 20 de ani care a produs tragedia se îndrepta spre un meci, iar martorii spun că acesta avea viteză mare. Mai mult, ar fi stat cu ochii în telefon în momentul accidentului.

„Noi mergeam la Calafat, i-am şi zis mătuşii: uită-te şi tu cu ce viteză merg, unde se duc, unde gonesc în halul ăsta de merg aşa de tare? Aveau viteză, da. Se duse poliţistul lângă el şi avea telefonul lângă el, aşa, şi era pe jocuri”, a mai spus un şofer.

S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, lângă Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a murit, în timp ce gonea pe șosea

Marian Chitic a murit într-un accident rutier cumplit. Camioneta în care se afla a fost lovită de 2 TIR-uri

Tags:
Iți recomandăm
De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Care este motivul principal + reacția clubului sportiv
Sport
De ce a plecat Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Care este motivul principal + reacția clubului sportiv
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Analiza primului transfer făcut de Gigi Becali și dezvăluirile halucinante din vestiarul naționalei: discutăm cu Dinu Todoran
Sport
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Analiza primului transfer făcut de Gigi Becali și dezvăluirile halucinante din vestiarul…
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
Gandul.ro
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu...
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță!...
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
Gandul.ro
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Donald Trump, umilit din nou în public! Cum au reacționat americanii de pe stadion, când președintele ...
Donald Trump, umilit din nou în public! Cum au reacționat americanii de pe stadion, când președintele SUA a citit Constituția
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Primul trailer al filmului despre viața lui Michael Jackson este online. Cine joacă personajul principal ...
Primul trailer al filmului despre viața lui Michael Jackson este online. Cine joacă personajul principal + când va fi lansat
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire ...
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Știrista de la Pro TV, schimbare MAJORĂ! A făcut un pas important pentru un nou capitol: „Încerc ...
Știrista de la Pro TV, schimbare MAJORĂ! A făcut un pas important pentru un nou capitol: „Încerc să îmi dau seama care e echilibrul pentru mine”
Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a ...
Monica Anghel, primele declarații despre ultima intervenție suferită: „M-am externat după cea de-a doua operație pe coloană”
Vezi toate știrile
×