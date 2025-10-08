Acasă » Știri » Marian Chitic a murit într-un accident rutier cumplit. Camioneta în care se afla a fost lovită de 2 TIR-uri

De: Alina Drăgan 08/10/2025 | 18:50
Marian Chitic, sfârșit tragic /Foto: Le Voce di Rovigo
Sfârșit tragic pentru un român plecat la muncă în Italia. Marian Radu Chitic și-a pierdut viața în urma unui accident tragic. Mașina de muncă în care românul se afla a fost lovită violent de două TIR-uri. Din păcate, românul de numai 33 de ani și-a pierdut viața pe loc. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul cumplit a avut loc în data de 7 octombrie, în jurul orei 07:45. Totul s-a întâmplat pe Șoseaua Națională 309 (SS309) Romea din Italia, la kilometrul 69,700, pe teritoriul localității Porto Viro, în provincia Rovigo din regiunea Veneto.

Marian Chitic, sfârșit tragic

Marian Radu Chitic era angajat la o companie de lucrări rutiere. Bărbatul se afla în camioneta de șantier, alături de alți doi colegi, atunci când a avut loc impactul dezastruos. Camioneta cu cei trei muncitori, printre care și românul de 33 de ani, intenționa să vireze la stânga, atunci când s-a ciocnit violent cu un TIR.

Ulterior, mașina în care se afla Marian a fost proiectată pe contrasens și mai apoi lovită frontal-lateral de un al doilea camion. În urma impactului, camioneta a fost aruncată într-un canal de la marginea șoselei. Marian Chitic ar fi ocupat locul central în cabină în momentul producerii accidentului cumplit.

La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentul Adria, Serviciul Medical de Urgență, Carabinierii, Poliția Rutieră și personalul ANAS. Însă, din păcate, pentru Marian cadrele medicale nu au mai putut face nimic și au declarat decesul.

Cei doi colegi ai lui Marian au avut șanse mai bune. Aceștia au rămas prinși între fiare, fiind extrași de către pompieri. Unul dintre ei a fost transportat cu elicopterul la spital, în stare gravă. De asemenea, șoferul unuia dintre TIR-uri a ajuns la spital, dar starea lui este stabilă.

În urma teribilului accident, SS309 Romea a fost închisă temporar în ambele sensuri în dreptul km 69,700, pentru intervenții, cercetări și securizarea zonei. Traficul a fost blocat și s-au format cozi uriașe. Oamenii legii efectuează verificări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs întreg accidentul.

Foto: Le Voce di Rovigo

