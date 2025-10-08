Familia dansatoarei TV care a murit acum 2 ani a aflat abia în 2025 cauza reală a decesului. Ce i-au făcut niște șamani

Până acum, toată lumea, inclusiv mass-media, a considerat că moartea Mariei Mineli a fost doar o tragedie. Dar, în realitate, potrivit informațiilor obținute de presa străină, în spatele acesteia s-ar ascunde o poveste mult mai complexă, care implică ritualuri șamanice, diete, medici care nu sunt medici și, mai presus de toate, o organizație care respinge statul și instituțiile, inclusiv medicina, în întregime. Mariei Miceli a murit la vârsta de 35 de ani de cancer.

În urmă cu doi ani, lumea divertismentului și provincia Brescia, care a adoptat-o cu ani în urmă, au pierdut una dintre cele mai valoroase artiste. Originară din Milano – dintr-o mamă siciliană și un tată benevento – Maria Miceli s-a născut pentru a dansa și pentru a-și urma pasiunea pentru arheologia lumii și literatură antică. Însă, în ciuda poftei sale de viață, nu a reușit să învingă cancerul.

Maria Mineli a vrut să se vindece de cancer cu ajutorul unor șamani

Cunoscută ca fiind o profesionistă desăvârșită, Maria a excelat pe scena teatrului, dar a cântat și în cluburi de noapte alături de dansatori profesioniști, bucurându-se că se transformă într-un mod jucăuș și rafinat, dar a jucat și în videoclipul Grande Amore al formației Il Volo. Din nefericire, în anul 2023 s-a stins din viață din cauza cancerului cu care fusese diagnsoticată. Deși până acum s-a crezut că moartea ei a venit natural, în urma bolii, familia ei a ajuns în posesia unor informații controversate.

După ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer, Maria Miceli ar fi fost convinsă să nu se trateze de două femei care au profitat de „infirmitatea și capacitatea mentală diminuată” a ei. Toate acestea sunt scrise într-o plângere depusă cu câteva luni în urmă de familia Mariei Miceli, care a dus la o anchetă a Parchetului din Milano. Trebuie menționat că această anchetă a fost în prezent închisă, procurorul solicitând clasarea cazului, iar familia s-a opus prin intermediul avocatului său, Marco Marzari.

Cele două femei care au fost în contact cu Maria Miceli sunt R. S. și S. P., cea din urmă fiind cunoscută și sub numele de „La Sciamana” (Shamana). Există numeroase mesaje și e-mailuri care ridică mai multe semne de întrebare. Prima a fost contactată de Maria Miceli încă din 2018 și, într-un e-mail, s-a prezentat ca „educatoare, psiholog și psihoterapeut, consultant nutrițional”, în ciuda faptului că nu este înregistrată în Registrul Biologilor, Registrul Medicilor sau Registrul Psihologilor.

Cu toate acestea, ea i-a recomandat dansatoarei tratamente și diete naturiste. Există mesaje, examinate în prezent de judecători, care se referă la terapii medicamentoase reale recomandate de cele două femei. Și apoi, așa cum s-a menționat, există „șamanul” care, potrivit plângerii, a jucat „un rol activ în întărirea convingerii Mariei de a nu urma tratamentele, ci de a se baza pe „Spirit”, forțele universului și presupuse ritualuri șamanice.

